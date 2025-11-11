БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тютюнопроизводството под риск? От бранша настояват МЗХ да запази субсидиите за сектора

от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Стопаните категорично се противопоставят на препоръките на Световната здравна организация, застрашаващи отглеждането на тютюн в Европейския съюз

Тютюнопроизводството под риск? От бранша настояват МЗХ да запази субсидиите за сектора
Тютюнопроизводителите в България са силно притеснени заради очакваното прекратяване на национална подкрепа за отглеждане на тютюн.

Стопаните категорично се противопоставят на препоръките на Световната здравна организация, застрашаващи отглеждането на тютюн в Европейския съюз.

В писмо на браншовата организация до Министерството на земеделието и храните те настояват за запазване на икономическото подпомагане в сектора.

Регистрираните тютюнопроизводители в Министерството на земеделието и храните и в интегрираната система за контрол /ИСАК/ са над 9300 земеделски стопани, които се занимават с отглеждане на тютюн.

Въпреки че произведеният тютюн е намалял драстично у нас до близо 4000 тона в момента броят на производителите расте заради търсенето на висококачествени изделията от България.

"В бюджета на страната за 2024 година от налози върху тютюневите изделия, за които ние като фермери произвеждаме тютюневата суровина, са генерирани над 4 млрд. лева и не мисля, че държавата в частност България и държавите, които не успеят да си защитят интересите биха се лишили от тези постъпления всяка година", заяви Цветан Филев, Национална асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010.

Производството на тютюн в други части на света ще изземе дохода на европейските земеделци смятат от браншовата организация, но там не се спазват нормите въведени в ЕС и строгата регулация.

"Произвеждайки един от най-качествения тютюн в рамките на Съюза и не смятам, че дори фабриките и предприятията имат намерение да работят с нискокачествени тютюни. След това тютюневите изделия да бъдат с неясен произход в съдържанието си в блендовете в смесите", допълни Цветан Филев, Национална асоциация на тютюнопроизводителите – НАТ 2010.

Ако се приеме обща европейска позиция на предстоящата 11 конференция за контрол на тютюна в Женева това ще подкрепи икономически сектора смятат от бранша.

Европейският съюз обаче вече обяви нов общ данък за тютюневи продукти от 15 процента и предложи увеличени акцизи от 139% за цигарите и 258 % за тютюна за пушене.

За първи път тук са включени и електронните цигари, никотиновите пликчета и нагреваемите изделия.

