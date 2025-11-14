Възстановяват движението в ремонтирания 7-километров участък на АМ "Хемус" в Софийска област

В неделя - 16 ноември, около 13.00 ч. ще бъде възстановено движението в платното за София в ремонтирания 7-километров участък от магистрала "Хемус“ между 23-ти и 30-и км. Превантивният ремонт започна на 21 октомври и за изпълнението му е ограничено преминаването в платното за столицата, а автомобилите преминават двупосочно в платното за Варна.

Отсечката е с подменена асфалтовата настилка, положена е геомрежа за по-голяма устойчивост на трасето и носимоспособност, попълнени са банкетите, с което се подобрява отводняването, положена е маркировка. Монтирани са ограничителни системи и пътни знаци.

Снимки: АПИ

На магистрала "Тракия" продължава ремонтът в платното за Бургас в област Сливен в участък с дължина 11 км, от 262-ри до 273-ти км. Трафикът преминава двупосочно в платното за София, в което са обособени по една лента за пътуващите към Бургас и към столицата.

На обекта се работи интензивно като на отделни отсечки се полага биндер, а в други износващият асфалтов пласт, попълват се банкети и се почиства крайпътна растителност. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на ноември.

Ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване, припомнят от Агенция "Пътна инфраструктура". Апелират към шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.