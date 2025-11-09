БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция

Спорт
Българинът завърши с 24 точки.

Владимир Гърков бе най-резултатен за нов успех на Сен Назер във Франция
Националът Владимир Гърков и неговият Сен Назер записаха трета победа във френската Marmara Spike Ligue. Тимът на Педро Уехара се наложи над водения от Силвано Пранди Шомон с 3:2 (19:25, 27:25, 25:16, 23:25, 15:8) в двубой от пети кръг, изигран в зала "Кубертен".

Гърков изигра пореден страхотен мач, като реализира 24 точки (1 ас) и бе най-резултатен. Кейлъб Дженс добави 20 точки (1 ас). За съперника Александрос Раптис завърши с 22 точки (4 аса), по 13 точки записаха Туан Уилтенбург (3 блокади) и Алекс Саарема (1 ас, 3 блокади).

Сен Назер е девети в таблицата със 7 точки (3 победи, 2 загуби). Шомон е на последната 14-а позиция с 1 точка (5 загуби).

В следващия кръг Сен Назер среща Туркоан и Венислав Антов, на 15 ноември (събота) от 21:00 ч. б.в. Шомон среща Ница в 20:00 ч. б.в.

