Волейболна националка продължава в Турция

Ивета Станчулова намери нов отбор в своята кариера. Волейболната националка продължава в Турция. Посрещачът подсили състава на Кършияка, обявиха във вторник официално от клуба. Българката и участникът във втора дивизия на южната ни съседка се съгласиха на договор за следващия сезон.

До момента 27-годишната волейболистка е играла за ДКС Варна и ЦСКА на родна земя, а в кариерата си трупа опит още в шампионатите на Франция, Финландия, Румъния и Унгария.

"Приветстваме опитната състезателка и й пожелаваме успешен сезон", написаха от Кършияка СК в официалните мрежи.

Към момента Станчулова е част от националния отбор на България за жени, който играе на световното първенство в Тайланд.