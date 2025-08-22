Волейболният Монтана привлече ново попълнение

Волейболният Монтана се подписи няколко дни преди старта на подготовката си, като привлече в редиците си посрещача Александър Митков, съобщи сайтът montana-live.tv.

През миналия сезон 22-годишният Митков игра за втория отбор на италианския Гротадзолина в Серия С, която не е част от професионалното ниво и на практика се отчита като пауза от професионалния спорт.

Александър Митков може да бъде полезен в отбора на Даниел Пеев, като той е играл и на поста диагонал, а има опит в Италия, Турция и Франция.