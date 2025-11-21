Второто издание на FIFA Series ще включва надпревара и при жените

Второто издание на приятелските турнири FIFA Series през 2026 година ще включи по-голям брой отбори, а към това ще бъде добавена и надпревара при жените, обявиха в петък от световната футболна централа.

В дебютното издание на FIFA Series през 2024 година се включиха 24 страни, сред тях и България, като те бяха разпределени на шест места по четири. Всеки отбор изигра по два мача, като повечете срещи преминаха при слаб интерес, но някои, като двубоя между Египет и Хърватия в Кайро, успяха да съберат повече от 85 000 зрители.

През 2026 година ФИФА ще запази формата на турнира, но сега той ще бъде организиран на осем локации из целия свят - Австралия, Азербайджан, Индонезия, Казахстан, о-в Мавриций, Пуерто Рико, Руанда и Узбекистан. Участниците в тези турнири, които са насочени предимно към страни с по-задно класиране в световната ранглиста, ще бъдат обявени в началото на следващата година.

Чрез FIFA Series световната централа се опитва да даде шанс на държави, които не успяват да се класират за големи първенства, да се изправят срещу съперници от други континенти. Така например през 2024 година България игра с тима на Танзания, а на турнира в Азербайджан, където бяха националите, бе и отборът на Монголия.

При жените мачовете от FIFA Series през 2026 година ще се играят на три места - в Бразилия, в Кот д'Ивоар и в Тайланд.