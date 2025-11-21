БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Второто издание на FIFA Series ще включва надпревара и при жените

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Българският национален отбор участва в първото издание, когато игра с Танзания и Азербайджан.

българия спечели танзания скромното приятелски мач турнира fifa series
Слушай новината

Второто издание на приятелските турнири FIFA Series през 2026 година ще включи по-голям брой отбори, а към това ще бъде добавена и надпревара при жените, обявиха в петък от световната футболна централа.

В дебютното издание на FIFA Series през 2024 година се включиха 24 страни, сред тях и България, като те бяха разпределени на шест места по четири. Всеки отбор изигра по два мача, като повечете срещи преминаха при слаб интерес, но някои, като двубоя между Египет и Хърватия в Кайро, успяха да съберат повече от 85 000 зрители.

През 2026 година ФИФА ще запази формата на турнира, но сега той ще бъде организиран на осем локации из целия свят - Австралия, Азербайджан, Индонезия, Казахстан, о-в Мавриций, Пуерто Рико, Руанда и Узбекистан. Участниците в тези турнири, които са насочени предимно към страни с по-задно класиране в световната ранглиста, ще бъдат обявени в началото на следващата година.

Чрез FIFA Series световната централа се опитва да даде шанс на държави, които не успяват да се класират за големи първенства, да се изправят срещу съперници от други континенти. Така например през 2024 година България игра с тима на Танзания, а на турнира в Азербайджан, където бяха националите, бе и отборът на Монголия.

При жените мачовете от FIFA Series през 2026 година ще се играят на три места - в Бразилия, в Кот д'Ивоар и в Тайланд.

"Тези турнири са възможност да отключим потенциала за развитие на играчи, треньори и фенове, като промотираме универсалността и многообразието на футбола чрез значими мачове", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино в изявление.

#FIFA Series 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Национални отбори

Италия среща Северна Ирландия в плейофите за Мондиал 2026
Италия среща Северна Ирландия в плейофите за Мондиал 2026
Ясен е жребият за междуконтиненталните плейофи за световното първенство Ясен е жребият за междуконтиненталните плейофи за световното първенство
Чете се за: 01:05 мин.
Футболните национали на България до 15 г. постигнаха убедителна победа над Азербайджан Футболните национали на България до 15 г. постигнаха убедителна победа над Азербайджан
Чете се за: 00:45 мин.
Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026 Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026
Чете се за: 01:17 мин.
България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА България се изкачи с три места в ранглистата на ФИФА
Чете се за: 01:42 мин.
Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка Винченцо Монтела: Фокусирани сме изцяло върху плейофите и продължаваме напред стъпка по стъпка
Чете се за: 04:02 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ