Янаки Милев и Радослав Шандаров отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Поражение за българските тенисисти в Куршумлийска Баня.

Янаки Милев
Снимка: startphoto.bg
Янаки Милев и Радослав Шандаров отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставените под №3 българи загубиха от Антон Аржанкин (Русия) и Бенджамин Томас Джордж (Канада) с 1:6, 0:6 след само 47 минути игра.

21-годишният Милев пропусна възможността да достигне до трети финал при дуетите за сезона във веригата на Международната федерация по тенис. Той има общо четири титли, три от които в тандем с национала Пьотр Нестеров, като последната от тях е през октомври миналата година в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

29-годишният Шандаров пък достигна до полуфинал на двойки на състезание от този ранг едва за втори път в кариерата си и за първи от август 2017 година насам.

