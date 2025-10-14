БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юношеските национали до 19 години победиха Молдова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

България U19 футбол
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Селекцията на България U19 победи с 2:0 във втората си среща като гост на Молдова. Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

В първия двубой между двата тима на 11 октомври България загуби с 1:0 след попадение в 92-ата минута на двубоя. Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец.

Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Състав на България U19 от втория двубой с Молдова: 1.Пламен Пенев (В), 2. Валери Владимиров, 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков, 7. Кристиян Горанов (10. Мартин Пейчев 25‘ (17. Борис Тодоров 75‘) ), 8. Кристиян Ирмиев (5. Мартин Димитов 86‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (К), 13. Наско Янев (22. Максим Минков 45‘), 14. Севи Ирдиз, 15. Симеон Цанев

#България U19 футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
1
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
2
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
3
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
4
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени
6
Два влака се удариха челно в Словакия, поне 66 души са ранени

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Национални отбори

Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице
Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице
Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ
Чете се за: 00:42 мин.
Лукас Петков ще почива поне 10 дни Лукас Петков ще почива поне 10 дни
Чете се за: 00:50 мин.
Дешан: Вкараха ни два гола с два удара Дешан: Вкараха ни два гола с два удара
Чете се за: 00:55 мин.
Марин Петков: Какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия отбор в света Марин Петков: Какво по-хубаво да играеш срещу най-добрия отбор в света
Чете се за: 01:57 мин.
Луис де ла Фуенте: Това, че сме фаворити срещу България, която е в криза, не ни интересува Луис де ла Фуенте: Това, че сме фаворити срещу България, която е в криза, не ни интересува
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Първи случай на грип у нас
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при личните лекари
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
След постигнатия мир в Близкия изток: Вниманието на Доналд Тръмп...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ