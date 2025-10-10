БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Юношеският национален отбор на България до 19 години с двe контроли в Молдова

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Вижте избраниците на Атанас Рибарски.

бфс представи атанас рибарски селекционер юношеския национален отбор българия u19
Снимка: БФС
Селекционерът на България U19 Атанас Рибарски определи разширения състав за двете приятелски срещи с Молдова край Кишинев. Мачовете ще се изиграят в рамките на 3 дни, първият от които е на 11 октомври от 15 часа, а вторият е на 14-и от 10 часа.

Тимът заминава за Молдова на 10 октомври.

Това са дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който ще направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

11 октомври 2025 – 15:00
Молдова – България

14 октомври 2025 – 10:00
Молдова – България

Състав България U19:

Вратари: Стефан Смъркалев (Вердер Бремен), Пламен Пенев (Лече).

Защитници: Наско Янев (Лудогорец Разград), Божидар Петров (ЦСКА София), Валери Владимиров (Милан), Валентин Кърчев (Лудогорец Разград), Симеон Цанев (Падерборн), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Мартин Димитров (Сампдория).

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн), Антонио Марков (Словачко), Абдула Кичуков (ЦСКА София), Мартин Пейчев (Уест хям), Борис Тодоров (Славия), Кристиян Горянов (Каляри).

Нападатели: Стивън Стоянчов (Етър Велико Търново), Васил Каймаканов (ЦСКА София), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Стивън Гаоте (Рен), Максим Минков (Лече).

