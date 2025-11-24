Юве затъва в още по-жестока криза с контузени

Ювентус продължава да затъва в кадрова криза в защита, след като „бианконерите“ заминаха за Норвегия за мача от Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт без Бремер, Даниеле Ругани и Федерико Гати.

Треньорът Лучано Спалети обяви групата за двубоя, който ще се играе във вторник, 25 ноември. Както се очакваше, Гати не попадна сред избраните. 27-годишният бранител не тренира с отбора в понеделник сутринта, а според Ilbianconero.com все още не е възстановен от вирусно заболяване.

Още двама защитници са в лазарета — Бремер и Ругани. Ругани получи мускулна травма миналата седмица и пропусна двубоя с Фиорентина, а Бремер претърпя операция на менискус през октомври и все още не се е върнал на терена.

Към отсъстващите в групата се прибавят и Карло Пинсольо, и Аркадиуш Милик. Полският нападател е извън игра вече година и половина и дори не фигурира в списъка на Ювентус за груповата фаза на Шампионската лига.

Утре „бианконерите“ гостуват на Бодьо/Глимт в търсене на първата си победа за сезона в най-престижния европейски клубен турнир.