Защо морските слонове в парк в Калифорния привличат хиляди хора (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:40 мин.
Любопитно
ели сезонът чифтосването морските слонове привлича хиляди хора калифорнийски природен парк
Всяка зима около 10 000 морски слона се отправят към природния парк "Ано Нуево" в Калифорния, за да се бият, да се чифтосват и да раждат, пише Асошиейтед прес.

Спектакълът продължава от средата на декември до март и привлича любители на дивата природа, жадни да зърнат най-големите тюлени на планетата. По време на размножителния период мъжките тюлени, някои от които достигат до 4,9 м дължина и тегло до 2,5 тона, се впускат в кървави битки за правото да се чифтосват с женските.

"Повечето морски слонове се връщат на същия плаж, на който са родени. Не всички, но повечето от тях. В нашия парк имаме около 10 000 морски слона", казва екскурзоводката Лаура Стърн.

Морските слонове са били изтребени почти до изчезване през 1800 г., тъй като са много търсени заради мазнината им, която се е използвала за производството на масло. През 1892 г. на малък остров край Калифорния са останали по-малко от 100 животни.

Осъзнавайки кризата, мексиканското правителство разширява правната защита на вида през 1922 г., а скоро след това и САЩ. Днес популацията е нараснала до около 250 000 морски слона, живеещи в Тихия океан.

Националният парк "Ано Нуево", на около 90 минути южно от Сан Франциско, е едно от най-големите места за размножаване на морски слонове на западното крайбрежие на континента. В размножителния период посетителите идват на големи групи, за да резервират разходки с екскурзовод и да наблюдават как дългоносите мъжки тюлени се бият на брега, да чуят лаенето и рева, които изпълват морския въздух, и да видят майките, които кърмят гладките, 34-килограмови малки на пясъчните дюни.

"Това е внушително", каза Кари Кан, посетителка на парка от Бъркли, Калифорния. "И просто се чудиш как се придвижват от точка А до точка Б? Изглеждат толкова бавни, но всъщност са доста бързи".

"Вие не сте в музей. Не сте в аквариум. Вие сте точно тук и ги наблюдавате на живо, в естествената им среда", обобщава Стърн.

Снимки: БТА

#морските слонове #природен парк

