Зинедин Зидан: Ще играя треньор скоро

Зинедин Зидан, за когото се твърди, че ще наследи Дидие Дешан на поста селекционер на Франция, потвърди, че това ще се случи скоро.

Легендарният футболист присъства на благотворителен мач в Тулон в понеделник вечер. Въпреки че не можа да вземе участие в срещата, той се възползва от възможността да подхрани допълнително слуховете за скорошно завръщане на терена в ролята на треньор.

Събитието се проведе на „Стад Майол“ и бе организирано от бившия вратар на Марсилия и Лион Паскал Олмета и неговата асоциация "Една усмивка, една надежда за живот", която подкрепя болни деца и техните семейства.

53-годишният бивш маестро на френския национален отбор използва събитието, за да изпрати послание към всички, които очакват неговото завръщане във футбола.

„Ще играя треньор“, каза той с усмивка.

На въпрос кога ще ви видим отново на пейката, той отговори:

"Скоро, надявам се."

След раздялата с Реал Мадрид през лятото на 2021 г., Зидан редовно е споменаван като потенциален мениджър на европейски клубен отбор.

Името му обаче е свързано най-вече с френския тим, след като Дидие Дешан обяви, че ще се оттегли от поста след световното първенство през 2026 г., с което ще завърши 14-годишния си мандат.