Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Зинедин Зидан: Ще играя треньор скоро

Вяра Илиева
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
53-годишният бивш маестро на френския национален отбор отправи послание към феновете по време на благотворително събитие в Тулон.

Снимка: БГНЕС
Зинедин Зидан, за когото се твърди, че ще наследи Дидие Дешан на поста селекционер на Франция, потвърди, че това ще се случи скоро.

Легендарният футболист присъства на благотворителен мач в Тулон в понеделник вечер. Въпреки че не можа да вземе участие в срещата, той се възползва от възможността да подхрани допълнително слуховете за скорошно завръщане на терена в ролята на треньор.

Събитието се проведе на „Стад Майол“ и бе организирано от бившия вратар на Марсилия и Лион Паскал Олмета и неговата асоциация "Една усмивка, една надежда за живот", която подкрепя болни деца и техните семейства.

53-годишният бивш маестро на френския национален отбор използва събитието, за да изпрати послание към всички, които очакват неговото завръщане във футбола.

„Ще играя треньор“, каза той с усмивка.

На въпрос кога ще ви видим отново на пейката, той отговори:

"Скоро, надявам се."

След раздялата с Реал Мадрид през лятото на 2021 г., Зидан редовно е споменаван като потенциален мениджър на европейски клубен отбор.

Името му обаче е свързано най-вече с френския тим, след като Дидие Дешан обяви, че ще се оттегли от поста след световното първенство през 2026 г., с което ще завърши 14-годишния си мандат.

