1,5 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево

Инвестираме над 1,5 милиарда евро в модернизацията на жп маршрута София – Гюешево. Това е стратегически проект, част от европейския коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие“, и ще осигури бърза връзка със Скопие и Тирана. Това заяви вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на министерска конференция, на която той е домакин.

Ускоряването на транспортната свързаност в Югоизточна Европа беше във фокуса на събитието, което е в рамките на софийското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

„Регионалната свързаност е в сърцето на нашето председателство. Тя е основен двигател на икономическото развитие, сигурността и интеграцията на региона към европейските мрежи“, заяви министър Караджов при откриването на форума. „Паралелно работим по модернизацията на линията София – Калотина с европейско финансиране, а с Анкара напредваме по проект за нова жп връзка Ямбол – Елхово – Лесово – Одрин. Това е нашата визия за истинска регионална свързаност“, каза Караджов.

„Вече е факт последният участък от магистрала „Европа”. Следващата ни стъпка е магистрала „Черно море“ – проект с огромно значение за товарния и пътническия трафик на север и юг“, посочи транспортният министър. „Планираме нова магистрала, започваща от Русе, която ще преминава под Стара планина и ще стига до границата ни на юг“, подчерта Караджов.

Развитието на пристанищата Варна и Бургас е сред водещите приоритети.

“До края на 2025 г. стартираме процедура за публично-частно партньорство за терминалите Варна-Изток и Варна-Запад. Те ще се превърнат в ключови логистични врати между Европа и Азия, част от Транскаспийския (Средния) коридор“, заяви вицепремиерът.

В конференцията участваха министрите на транспорта от Анкара, Атина, Прищина, държавни секретари от Букурещ, Белград, Скопие и Подгорица, както и генералният секретар на Международния транспортен форум Йонг Тае Ким, представители на дипломатическите мисии в София на участниците от Процеса за сътрудничество в Югоизточн