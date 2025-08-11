19-годишният Иван Димитров продължава кариерата си в мъжкия отбор на Рилски спортист

Иван Димитров ще продължи да носи екипа на Рилски спортист и през сезон 2025/26, съобщиха от клуба в понеделник.

За 19-годишния баскетболист това ще бъде втори сезон като играч на тима от Самоков. В първата си кампания той взе участие в 20 мача, от които седем като титуляр, в които регистрира по 3,9 точки, 0,5 борби и 0,4 асистенции средно на двубой. Димитров е юноша на ЦСКА и БУБА Баскетбол.

В отбора на Рилски спортист, който се състезава в Младежката лига, той се превърна в лидер и там бележеше средно по 19,8 точки, гарнирани със 7,8 борби и 2,8 асистенции средно на мач.

Гардът Красимир Петров също остана в отбора.

"Той пристигна в Самоков миналата година и веднага показа, че може да се разчита на него. Гардът взе участие в общо 31 мача за Рилски спортист, като в тях получи средно по 12 минути игрово време и има 4.8 точки, 1.6 асистенции и 1 борба средно на мач. Сега надеждите са, че възходящото представяне на играча ще продължи и ролята в тима му ще стане още по-сериозна", написаха от клуба във Фейсбук.