На Велика събота: Благодатният огън слезе в храма на Божи...
Велика събота е – най-благословеният ден
Край на мисията до Луната: Астронавтите от "Артемис...
2,5 пъти повече подадени сигнали за конфликт на интереси през първите три месеца на 2026 г., съобщиха от Сметната палата

У нас
Най-много са за общински съветници, кметове и директори на училища

сметната палата отбелязва 145 години създаването
Близо 2,5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. За периода от 1 януари до 31 март 2026 г. в дирекция „Конфликт на интереси“ са постъпили и са обработени общо 246 сигнала, като 137 от тях са подадени между 16 февруари и края на март пред Сметната палата. За сравнение, за първото тримесечие на 2025 г. подадените сигнали са 100, а за цялото полугодие на същата година са постъпили и обработени общо 182 сигнала по реда на Закона за противодействие на корупцията.

От февруари 2026 г., с промяна в Закона за Сметната палата, одитната институция изпълнява и част от дейността на закритата Комисия за противодействие на корупцията. Сред новите й отговорности са приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, както и приемането и обработката на сигнали от граждани, разполагащи с данни за конфликт на интереси за лица, заемащи публична длъжност.

Дирекция „Конфликт на интереси“ извършва проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси чрез събиране, обработка и анализ на документи и доказателства. Изготвя проекти на решения в тази връзка, осъществява процесуално представителство по дела, касаещи конфликт на интереси, както и решения за установяване или неустановяване на несъвместимост и т. н.

През първото тримесечие на 2026 г. са приети общо 123 решения по допустимост на постъпили сигнали. По 26 от тях е решено да се образуват производства, а по 4 производствата са завършили с установени конфликти на интереси.

Въпреки сложния и непрекъснат процес по преструктуриране на дейността на Сметната палата с оглед възложените й нови функции, само за периода от 16 февруари до 31 март 2026 г. институцията е приела общо 69 решения във връзка със сигнали за конфликт на интереси, като по 14 от тях са образувани производства и проверки за несъвместимост. В три случая вече са установени конфликти на интереси - за двама кметове на общини и един общински съветник.

Продължава тенденцията да се подават повече сигнали за общински съветници и кметове, но се увеличава броят на сигналите за директори на учебни заведения, както и за представители на изпълнителната и законодателната власт.

Въз основа на доклади на дирекция „Конфликт на интереси“ Сметната палата е приела и 4 решения за сезиране на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършване на проверка на основание на влезли в сила решения с установен конфликт на интерес.

Сигналите, подадени в Сметната палата, които съдържат данни за други нарушения, се изпращат към съответните компетентни институции, като например АДФИ, Инспекторатите на Висшия съдебен съвет и МВР, министерства, ДНСК, Регионални управления на образованието и др.

Данните от сигнали, касаещи неправомерно изразходване на бюджетни средства, се вписват в специален регистър, информацията от който служи за основа при изготвяне на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за следващата година.

