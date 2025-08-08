БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
7 големи гари в страната вече имат безплатен интернет

Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна

Централна жп гара София
Снимка: БТА
Национална компания "Железопътна инфраструктура" осигури безплатен безжичен интернет в 7 големи жп гари в страната, съобщиха от компанията.

Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна.

От началото на годината компанията предприе стъпки за осигуряване на безплатен интернет, като целта е до края на 2026 г. всички жп гари в страната да имат Wi-Fi.

Това е част от програмата на НКЖИ за модернизиране на гаровата инфраструктура, подобно на много държави в Европейския съюз, където в зоните за пътници на основните жп гари има безплатна и сигурна безжична интернет връзка, посочват още от железопътната компания.

За 1 година през най-голямата гара в страната - Централна гара София, са преминали близо 3,5 млн. пътници, а през втората най-натоварена - тази в Пловдив, 2 млн. пътници.

Общо седемте гари годишно обслужват близо 9,5 млн. пътници, които вече ще могат да използват безплатен интернет, докато чакат своя влак.

В края на март тази година НКЖИ подписа договор за възстановяване на поддръжката на специализираната комуникационна система в железопътния сектор.

