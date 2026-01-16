БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Айсбергът А23а - доскоро най-големият в света, е пред пълен разпад

Чете се за: 02:27 мин.
Предстоящо пълно разпадане на някогашния най-голям айсберг в света – A23a, е регистрирано чрез ново сателитно изображение, съобщи агенция ДПА.

Снимката, направена от спътника „Сентинел-2“ на европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, показва първите признаци, че „айсбергът скоро ще се разпадне напълно“, съобщи Европейската космическа агенция, отбелязвайки изключително ясната, безоблачна гледка към гиганта, докато се носи край Антарктида.

„Яркосините области, видими на повърхността му и върху айсбергите на юг от него, са езера от разтопена вода, които са сигурни признаци за предстоящата бърза гибел на айсберга“, информира базираната в Париж агенция.

Айсберг A23a някога е бил най-големият айсберг в света, покриващ около 4000 кв. километра – площ, повече от три пъти по-голяма от тази на Рим. Сега площта му е намаляла до около 1000 кв. километра. След като се откъсна от шелфовия ледник Филхнер на континенталната част на Антарктика през 1986 г., А23а остана заседнал на морското дъно в продължение на десетилетия.

Т.нар. мегаберг се откъсна отново през 2000 г., но остана в капан в циркулиращите океански течения, преди да се отдалечи бързо от антарктическите води през ноември 2023 г. Сега той се намира в Южния Атлантик.

На 20 декември спътникът го засне на около 150 км северозападно от остров Южна Джорджия, заобиколен от няколко малки айсберга. Не е необичайно айсбергите, които пътуват толкова далеч на север, да се разпадат поради по-топлите температури на морето и метеорологичните условия.

Според ESA А23а е на път към още по-топъл климат и скоро ще сподели съдбата на други айсберги, които са се разпаднали в тези води, допълва ДПА.

