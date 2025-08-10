БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ал Насър добави и Иниго Мартинес към своите редици

Спорт
Доскорошният футболист на Барселона продължава в Саудитска Арабия.

Ал Насър добави и Иниго Мартинес към своите редици
Снимка: БТА
Иниго Мартинес ще продължи своята кариера в Саудитска Арабия. Испанецът най-новото попълнение на Ал Насър, обявиха от клуба. Доскорошният футболист на Барселона подписа до 2026 година. Защитникът е второто ново попълнение на саудитския клуб след Жоао Феликс.

"Ал Насър официално подписа договор с испанската звезда Иниго Мартинес като свободен агент. Контрактът му е до 2026 година", се казва в изявление на тима.

34-годишният защитник, който спечели требъл с Барселона миналия сезон, започна кариерата си в Реал Сосиедад, преди да премине в Атлетик Билбао през 2018 година.

Мартинес, който се присъедини към "каталунците" през 2023-а, има 21 мача за националния отбор на Испания.

Ал Насър, след като продължи договора на звездата Кристиано Роналдо за още два сезона, се готви да се изправи срещу Ал Итихад на полуфиналите за Суперкупата на Саудитска Арабия на 19 август.

