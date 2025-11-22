Алберт Попов: Възползвах се от стръмната част – това винаги е моята сила

Алберт Попов отвори сезона с ново силно класиране, след като финишира девети в слалома за Световната купа в Гургл, Австрия. Българинът направи впечатляващо изкачване – от 21-во място след първия манш до топ 10, благодарение на четвърто време във второто спускане.

Попов призна, че не е останал доволен от първото си каране, но бързият анализ с щаба му е дал резултат.

„Разчетохме пистата, възползвах се от стръмната част – това винаги е моята сила“, коментира той след финала.

Деветото място е сериозно надграждане спрямо откриващия слалом в Леви, Финландия, където Аби остана 23-и.

Сега българинът се прибира за кратка почивка у дома, преди да продължи старта си в сезона.