ИЗВЕСТИЯ

Алберт Попов: Възползвах се от стръмната част – това винаги е моята сила

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Българинът направи впечатляващо изкачване – от 21-во място след първия манш до топ 10.

Алберт Попов
Снимка: БГНЕС
Алберт Попов отвори сезона с ново силно класиране, след като финишира девети в слалома за Световната купа в Гургл, Австрия. Българинът направи впечатляващо изкачване – от 21-во място след първия манш до топ 10, благодарение на четвърто време във второто спускане.

Попов призна, че не е останал доволен от първото си каране, но бързият анализ с щаба му е дал резултат.

„Разчетохме пистата, възползвах се от стръмната част – това винаги е моята сила“, коментира той след финала.

Деветото място е сериозно надграждане спрямо откриващия слалом в Леви, Финландия, където Аби остана 23-и.

Сега българинът се прибира за кратка почивка у дома, преди да продължи старта си в сезона.

„Следват нови стартове в Световната купа. Стискайте палци“, завърши Попов.

#Световна купа по ски алпийски дисциплини 2025/26 # Алберт Попов

