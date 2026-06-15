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Александър Асенов е шампион в трибоя по лека атлетика с нов световен рекорд на първенството на планетата за спортисти със синдром на Даун

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Спорт
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Единственият български участник в трибоя впечатли с представянето си.

Александър Асенов
Снимка: БТА
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Александър Асенов стана шампион в трибоя с нов световен рекорд в първия ден на надпреварата по лека атлетика на световното първенство за спортисти със Синдром на Даун в София.

Националът събра 2748 точки, което е ново върхово постижение в дисциплината. Асенов записа 13.46 секунди в бягането на 100 метра, 9.13 метра в тласкането на гюле и 4.62 метра в скока на дължина.

Александър Асенов беше единственият български участник в трибоя.

Втори и трети са съответно представителите на Чехия Давид Водстрчил и Щепан Шварц съответно с 2471 и 2217 точки.

По-рано днес в турнира по лека атлетика бронз за България завоюва Светослав Богданов на 1500 метра спортно ходене.

В първенството за атлети със синдром на Даун участват близо 400 спортисти от 27 държави. България е представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса.

#Александър Асенов

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