Анатоли Нанков е новият треньор на Монтана

Анатоли Нанков е новият наставник на Монтана, обявиха от футболния клуб.

Преди два дни новакът в Първа лига Монтана се раздели с треньора Танчо Калпаков след домакинско равенство 0:0 с Ботев Враца.

"Чухме се по телефона с Танчо, пожелахме си успех и това е съвсем нормално, ние сме колеги. Поздравления за неговата работа до момента. През миналото първенство Монтана игра страхотно и си спечели заслужено правото да играе в Първа лига. Хубаво е, че ядрото на отбора се е запазило от миналия сезон, повечето момчета са млади и жадни за успехи. Надявам се заедно да ги постигнем", заяви новият наставник в интервю за клубната медия.

За последно Нанков бе начело на Марек, с който се раздели през октомври миналата година.