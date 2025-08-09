БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Монтана обяви първата за сезона раздяла със старши треньор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Новакът в Първа лига има две точки в първите си четири мача.

танчо калпаков силите момента
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Новакът в Първа лига ПФК Монтана се раздели със старши треньора Танчо Калпаков след вчерашното домакинско равенство 0:0 с Ботев (Враца), съобщиха от клуба днес.

След четири кръга отборът на Монтана има две точки, постигнати от равенствата с Локомотив (Пловдив) във 2-ия кръг 1:1 и вчерашното 0:0 със съседите от Враца. В гостуванията си в София обаче те паднаха с 0:5 от Левски и с 0:3 от Локомотив, като около 20 минути играха с човек повече, но пак не успяха да създадат кой знае какво напрежение за вратата на домакините. Вчерашният мач с врачани обаче показа, че отборът трябва да се радва на точката, тъй като вратарят им Васил Симеонов се превърна в герой, спасявайки дузпа и още няколко сериозни положения. В 5-ия кръг за отбора има нова визита в София – този път на ЦСКА 1948.

"Под негово ръководство нашият отбор постигна нещо историческо – изкачването от Втора лига в Първа лига на българския футбол. Благодарим му за професионализма, отдадеността и всеотдайността, които показа във всеки мач и тренировка. Желаем му успех в бъдещите предизвикателства!", се казва в становището на клуба, публикувано на официалната страница.

Калпаков е и първият треньор през новия сезон 2025/26, който се разделя с поста си.

Свързани статии:

Без голове в дербито на Северозападна България
Без голове в дербито на Северозападна България
Ботев Враца вече е десети във временното класирането на Първа лига,...
Чете се за: 02:20 мин.
#Танчо Калпаков #Първа лига 2025/2026 #ПФК Монтана

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
4
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
5
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
6
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
5
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
6
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...

Още от: Български футбол

Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес
Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес
ЦСКА подкрепи изпълнителния директор Радослав Златков ЦСКА подкрепи изпълнителния директор Радослав Златков
Чете се за: 05:12 мин.
Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран
Чете се за: 01:27 мин.
Юношенски национал продължава кариерата си в Италия Юношенски национал продължава кариерата си в Италия
Чете се за: 01:20 мин.
Керкез определи групата за двубоя с Черно море Керкез определи групата за двубоя с Черно море
Чете се за: 01:35 мин.
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт" Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ