Без голове в дербито на Северозападна България

Монтана и Ботев (Враца) не си вкараха гол в дербито на Северозападна България и си поделиха точките. Антоан Стоянов от врачани пропусна дузпа в 18-ата минута, спасена от вратаря Васил Симеонов. Даниел Генов от Ботев стреля в страничния стълб, а резервата на домакините Владислав Цеков уцели напречната гледа след удар с глава.

В 13-ата минута Ботев стигна до първи точен удар към една от двете врати, след като Аймен Суда стреля с глава, но топката бе слаба и не затрудни вратаря на домакините Васил Симеонов.

Веднага след това гостите поискаха дузпа за игра с ръка в наказателното поле на Антон Тунгаров. След преглед със системата за видео повторения съдията Никола Попов отсъди 11-метров наказателен удар.

Капитанът Даниел Генов взе топката да изпълни, но преотстъпи отговорността на юношата на Левски Антоан Стоянов. Той стреля в левия ъгъл, но вратарят Васил Стоянов плонжира в точния момент и изби топката в корнер.

В началото на втората част Илиас Илиадис от Монтана нанесе едва втория удар към вратата на Ботев, но топката мина далеч от рамката.

Десет минути преди края на редовното време неразбирателство между вратаря на Монтана Симеонов и защитата прати топката у Генов, който стреля без забавяне, но топката се отби в десния стълб на вратата на домакините.

В 83-ата минута резервата на Монтана Цеков стреля с глава в напречната греда след центриране от корнер на Томас Азаведо.

С поделените точки Ботев остана на десето място, като вече е с равни точки с деветия Спартак Варна. Монтана се изкачи две позиции и вече е на 13-о място в класирането.