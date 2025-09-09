БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арда осъществи нов успешен входящ трансфер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

За последно футболистът игра за турския Сакарияспор.

Ивайло Петков, Атанас Кабов
Снимка: ПФК Арда
Слушай новината

Арда осъществи нов успешен входящ трансфер. Атанас Кабов подписа договор за три години с клуба, след като преди това успешно премина медицински прегледи. След това Кабов се срещна със спортния директор Ивайло Петков и подписа официално своя контракт. Той идва в Арда като свободен играч.

Атанас Кабов е роден на 11 април 1999г. в Пловдив, където започва неговата кариера. Той е юноша на ФК Векта, след което играе още за Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София, Хебър, а за последно бе в турския Сакарияспор. Кабов има мачове за всички гарнитури на националния отбор на България U17, U18, U19, U21.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Атанас Кабов много успех с фланелката на Арда!", написаха от клуба.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #Атанас Кабов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
5
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
6
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Български футбол

Драгомир Драганов ще ръководи столичното дерби между Локомотив и Левски
Драгомир Драганов ще ръководи столичното дерби между Локомотив и Левски
Националите по футбол до 19 г. взеха реванш от Словакия във втора контрола Националите по футбол до 19 г. взеха реванш от Словакия във втора контрола
Чете се за: 01:12 мин.
Стоилов набеляза двама турци от Рен за Гьозтепе Стоилов набеляза двама турци от Рен за Гьозтепе
Чете се за: 01:15 мин.
Българска националка спечели Суперкупата на Малта по футбол Българска националка спечели Суперкупата на Малта по футбол
Чете се за: 01:57 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Официално: Емил Ценов преминава в Оренбург Официално: Емил Ценов преминава в Оренбург
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ