Арда осъществи нов успешен входящ трансфер. Атанас Кабов подписа договор за три години с клуба, след като преди това успешно премина медицински прегледи. След това Кабов се срещна със спортния директор Ивайло Петков и подписа официално своя контракт. Той идва в Арда като свободен играч.

Атанас Кабов е роден на 11 април 1999г. в Пловдив, където започва неговата кариера. Той е юноша на ФК Векта, след което играе още за Левски, Ботев Враца, Царско село, Витоша Бистрица, Славия, Септември София, Хебър, а за последно бе в турския Сакарияспор. Кабов има мачове за всички гарнитури на националния отбор на България U17, U18, U19, U21.