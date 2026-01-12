Густаво Бусато: Оставих сърцето си на терена за ЦСКА

Бразилският вратар и вече бивш футболист на ЦСКА Густаво Бусато направи емоционално обръщение в социалните мрежи след раздялата си с „червени клуб“. Бусато благодари за последните близо 7 години, които беше на „Армията“ и увери, че винаги ще почита емблемата на ЦСКА.

„Днес слагам край на една глава от живота си. Почти 7 години живеех интензивно за ЦСКА. Всеки път, когато стъпвах на терена, оставях не само работата си, но и сърцето си. Днес, с тежко сърце, се сбогувам, но с истината, че винаги съм се стремял да дам най-доброто от себе си.



Тук семейството ми растеше, роди се дъщеря ми и аз също се развивах. Получих невъобразими благословии. Играх на европейски първенства срещу велики отбори, мачове и квалификации, които ще останат в историята, не само моята, но и на клуба.



Станах чуждестранният играч с най-много мачове за клуба, в допълнение към други рекорди, които постигнах с помощта на моите съотборници.



Винаги ще пазя в сърцето си цялата обич, която получих тук, особено от децата, които ме гледаха по най-искрения си начин. Спомените ще бъдат запазени и записани завинаги; никой не може да изтрие това.



Благодаря на Бог, без Него нищо от това нямаше да е възможно, на всички играчи, треньорски щаб и служители през всичките години, които работиха тук, и на приятелите, които създадох в тази страна, които ще нося със себе си цял живот.



И винаги ще бъда благодарен, защото ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства. И тази емблема винаги ще бъде почитана от мен“, написа Бусато.

Бразилецът е чужденецът с най-много мачове в историята на „армейците“ – общо 204. Дебютът му за ЦСКА е на 4 август 2019 г., а през сезон 2020/2021 г. печели Купата на България.