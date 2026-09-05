БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е,...
Чете се за: 01:05 мин.
Европейско признание: Писателят Георги Господинов получи...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арманд Дуплантис се оттегли от финалите на Диамантената лига заради проблем с гърба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Световният рекордьор в овчарския скок няма да участва в Брюксел, а състоянието му буди притеснения седмица преди World Athletics Ultimate Championships

Арманд Дуплантис се оттегли от финалите на Диамантената лига заради проблем с гърба
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис се оттегли от финалите на Диамантената лига в Брюксел заради проблем с гърба. Решението идва само седмица преди първото издание на World Athletics Ultimate Championships и поставя под въпрос физическото състояние на шведската звезда.

Двукратният олимпийски шампион е почувствал дискомфорт, който се е разпространил от гърба към краката, и е предпочел да не поема допълнителен риск.

"Той е усетил нещо в гърба си, което се е разпространило надолу към краката. Усети, че не иска да продължава“, обясни агентът му Даниел Весфелд пред шведски медии.

Това не е първият случай през сезона, в който физически проблем принуждава Дуплантис да се откаже от участие. През юли той се оттегли и от турнира от Диамантената лига в Лондон.

Сега вниманието е насочено към възстановяването му преди World Athletics Ultimate Championships. Новият турнир ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща и ще събере част от най-големите имена в световната атлетика.

Надпреварата ще предложи рекорден награден фонд от 10 милиона долара. Всеки индивидуален шампион ще получи по 150 000 долара, което е най-голямата парична награда за победител в историята на леката атлетика.

Оттеглянето от Брюксел дава възможност на Дуплантис да се концентрира върху възстановяването си, като остава да се види дали проблемът с гърба ще му позволи да бъде готов за големия турнир в Будапеща.

#Диамантена лига в Брюксел 2026 #World Athletics #Арманд Дуплантис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство в Исперих
1
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
2
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
3
Испания отбеляза температурен рекорд от 45,7 градуса
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си дъщери във вторник
4
Водещата версия за трагедията в Исперих: Бащата е убил двете си...
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласнопеене и народна песен в Неделино
5
Президентът Илияна Йотова участвав откриването на 25-о издание на...
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
6
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
5
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Лека атлетика

Георги Павлов: Жизнено важно е българската лека атлетика да има свой дом
Георги Павлов: Жизнено важно е българската лека атлетика да има свой дом
Еманюел Уаньони показа мощ преди големия финал на сезона и триумфира в Брюксел Еманюел Уаньони показа мощ преди големия финал на сезона и триумфира в Брюксел
Чете се за: 03:12 мин.
Божидар Саръбоюков е четвърти във финала на Диамантената лига Божидар Саръбоюков е четвърти във финала на Диамантената лига
Чете се за: 01:50 мин.
Божидар Саръбоюков си осигури място на World Athletics Ultimate Championship Божидар Саръбоюков си осигури място на World Athletics Ultimate Championship
Чете се за: 01:50 мин.
Габриела Петрова затвърди силната си форма с победа в Белград Габриела Петрова затвърди силната си форма с победа в Белград
Чете се за: 01:20 мин.
Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел Божидар Саръбоюков ще участва във финала на Диамантената лига в Брюксел
8136
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих Семейни проблеми, домашно насилие и хазартни задължения са в основата на трагедията в Исперих
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г. Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Испанските власти задържаха издирвания инфлуенсър Стоян Колев във...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Три години от смъртоносния потоп: В Царево почитат паметта на...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Дипломатически совалки: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Навършват се 80 години от рождението на Фреди Меркюри
Чете се за: 15:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ