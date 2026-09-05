Арманд Дуплантис се оттегли от финалите на Диамантената лига заради проблем с гърба

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис се оттегли от финалите на Диамантената лига в Брюксел заради проблем с гърба. Решението идва само седмица преди първото издание на World Athletics Ultimate Championships и поставя под въпрос физическото състояние на шведската звезда.

Двукратният олимпийски шампион е почувствал дискомфорт, който се е разпространил от гърба към краката, и е предпочел да не поема допълнителен риск.

"Той е усетил нещо в гърба си, което се е разпространило надолу към краката. Усети, че не иска да продължава“, обясни агентът му Даниел Весфелд пред шведски медии.

Това не е първият случай през сезона, в който физически проблем принуждава Дуплантис да се откаже от участие. През юли той се оттегли и от турнира от Диамантената лига в Лондон.

Сега вниманието е насочено към възстановяването му преди World Athletics Ultimate Championships. Новият турнир ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща и ще събере част от най-големите имена в световната атлетика.

Надпреварата ще предложи рекорден награден фонд от 10 милиона долара. Всеки индивидуален шампион ще получи по 150 000 долара, което е най-голямата парична награда за победител в историята на леката атлетика.

Оттеглянето от Брюксел дава възможност на Дуплантис да се концентрира върху възстановяването си, като остава да се види дали проблемът с гърба ще му позволи да бъде готов за големия турнир в Будапеща.