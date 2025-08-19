Артур Фис се оттегля и от US Open

Артур Фис все още страда от контузията в гърба и ще пропусне втори пореден турнир от Големия шлем след като не участва и на Уимбълдън.

Първата ракета на Франция получи фрактура по време на Ролан Гарос, което му костваше участие след това и в Лондон. Днес 20-ият в света тенисист, обяви в профила си в Инстаграм, че няма да играе на US Open.

Фис се завърна на корта на турнира от сериите Мастърс 1000 в Торонто в края на юли, където загуби в третия кръг, а след това се оттегли от участие и в Синсинати.

„След контузия, която ме държеше далеч от кортовете и след завръщането ми първо в Торонто, а след това в Синсинати, взех трудното, но разумно решение да се оттегля от US Open“, написа 21-годишният тенисист.

„Взех това решение, за да дам на тялото си възможност за пълно възстановяване. Работя усилено всеки ден с екипа си, за да се върна в пълна форма и да бъда готов за края на сезона", написа още Фис.

В началото на година той беше принуден да се оттегли в третия кръг на Откритото първенство на Австралия пак поради контузия.

Френският номер 1 не е повикан за мача срещу Хърватия за Купа "Дейвис" на 12 и 13 септември, но капитанът Пол-Анри Матийо има възможност да добави пети и последен играч към отбора си.