БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Невольо, невольо": Когато институциите не...
Чете се за: 02:45 мин.
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор...
Чете се за: 01:55 мин.
Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Артур Фис се оттегля и от US Open

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Първата ракета на Франция не участва и на Уимбълдън.

артур фис започна трудна победа australian open 2025
Слушай новината

Артур Фис все още страда от контузията в гърба и ще пропусне втори пореден турнир от Големия шлем след като не участва и на Уимбълдън.

Първата ракета на Франция получи фрактура по време на Ролан Гарос, което му костваше участие след това и в Лондон. Днес 20-ият в света тенисист, обяви в профила си в Инстаграм, че няма да играе на US Open.

Фис се завърна на корта на турнира от сериите Мастърс 1000 в Торонто в края на юли, където загуби в третия кръг, а след това се оттегли от участие и в Синсинати.

„След контузия, която ме държеше далеч от кортовете и след завръщането ми първо в Торонто, а след това в Синсинати, взех трудното, но разумно решение да се оттегля от US Open“, написа 21-годишният тенисист.

„Взех това решение, за да дам на тялото си възможност за пълно възстановяване. Работя усилено всеки ден с екипа си, за да се върна в пълна форма и да бъда готов за края на сезона", написа още Фис.

В началото на година той беше принуден да се оттегли в третия кръг на Откритото първенство на Австралия пак поради контузия.

Френският номер 1 не е повикан за мача срещу Хърватия за Купа "Дейвис" на 12 и 13 септември, но капитанът Пол-Анри Матийо има възможност да добави пети и последен играч към отбора си.

Свързани статии:

Юго Умбер повежда Франция срещу Хърватия за Купа "Дейвис"
Юго Умбер повежда Франция срещу Хърватия за Купа "Дейвис"
Френският номер 1 Артур Фис, който заема 20-о място в световната...
Чете се за: 01:55 мин.
#US Open 2025 #Артур Фис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
1
Тръмп прекъсна срещата си с европейските лидери, обади се на Путин
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
2
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
3
Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване
4
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
5
След разговорите в Белия дом за Украйна: Подготвя се среща с Путин
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
6
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Тенис

Донски е на четвъртфинал на двойки в София
Донски е на четвъртфинал на двойки в София
Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки в София Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха на двойки в София
Чете се за: 01:00 мин.
Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов с втора загуба на Чаланджър в София Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов с втора загуба на Чаланджър в София
Чете се за: 02:25 мин.
36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа 36 българчета ще играят във втория кръг на турнир до 16 г. от Тенис Европа
Чете се за: 01:35 мин.
Кузманов отпадна в първия кръг в София Кузманов отпадна в първия кръг в София
Чете се за: 01:05 мин.
Виктория Томова обратно в Топ 100 на световната ранглиста Виктория Томова обратно в Топ 100 на световната ранглиста
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР) Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай Повдигнаха обвинение на задържания за убийството в Първомай
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна Преговори или извиване на ръце: Големите играчи и големите цели за съдбата на Украйна
Чете се за: 06:52 мин.
По света
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Според омбудсмана ВиК дружествата трябва да поемат отговорност за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Пореден "рекорд" на магистралата - нагъл шофьор кара с...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно...
Чете се за: 03:27 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ