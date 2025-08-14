Юго Умбер повежда Франция срещу Хърватия за Купа "Дейвис"

Капитанът на френския отбор по тенис Пол-Анри Матийо, обяви състава за втория кръг на квалификациите на турнира за Купа "Дейвис".

Юго Умбер оглавява групата за срещата с Хърватия на 12 и 13 септември в Осиек.

Освен втората ракета на Франция в състава са Бенжамен Бонзи, Артур Риндеркнех и Пиер Ербер.

Умбер, Бонзи и Риндеркнех са класирани съответно на 25-то, 63-то и 70-то място в света. Ербер е много по-назад (134-то място), но той има по-добри изяви на двойки.

Френският номер 1 Артур Фис, който заема 20-о място в световната ранглиста не е включен в състава. Фис получи отново контузия на гърба по време на Мастърса в Торонто в началото на август. Това се случи близо два месеца след предишната му травма на "Ролан Гарос".

Objectif Final 8



Les Bleus sélectionnés par Paul-Henri Mathieu pour le deuxième tour des qualifications Croatie-France #DavisCup pic.twitter.com/YWKFRH1B8S — FFT (@FFTennis) August 14, 2025

Пол-Анри Матийо си запазва правото да прави промени в състава, който ще се изправи срещу Хърватия на закрития клей корт в Осиек.

„Пети играч ще се присъедини към нас по-късно, а промени са възможни до последния моменти“, каза капитанът на тима.

Победителят от този мач ще се класира за финалната фаза на състезанието, където ще намерят място най-добрите осем отбора. Финалите са от 18 до 23 ноември в Болоня, Италия.