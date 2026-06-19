Ашраф Хакими ще бъде изправен пред съд по обвинение в изнасилване

Футболистът на Пари Сен Жермен и националния отбор на Мароко Ашраф Хакими ще бъде съден по обвинение в изнасилване, след като Апелативният съд във Версай отхвърли жалбата му срещу решението за предаване на делото на наказателен съд.

Случаят датира от 2023 година. Тогава млада жена подаде жалба срещу футболиста, твърдейки, че е била подложена на сексуално насилие след среща в дома му. Хакими категорично отрича обвиненията още от самото начало на разследването.

След решението на съда делото ще бъде разгледано от наказателния съд в департамента О дьо Сен, като процесът се очаква да започне през следващите месеци.

Адвокатът на Хакими Фани Колен изрази разочарование от решението на магистратите, заявявайки, че според защитата не са били отчетени редица противоречия в показанията на жалбоподателката.

Самият футболист реагира чрез публикация в социалните мрежи. Мароканският национал, който в момента е с отбора си на световното първенство, заяви, че очаква съдебния процес, за да представи своята версия за случилото се.

От своя страна адвокатът на обвинението Рашел-Флор Пардо приветства решението на съда и подчерта, че клиентката ѝ е получила възможност случаят да бъде разгледан в открит съдебен процес.

До произнасяне на окончателно съдебно решение Хакими остава с презумпцията за невиновност.