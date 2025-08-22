България допусна обрат и отстъпи на Япония след тайбрек на световното първенство за мъже под 21 г.

България записа втора загуба на световното първенство по волейбол за мъже под 21 години в Китай. Българите бяха много близо до драматичен успех срещу Япония, но накрая отстъпиха – 2:3 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 12:15) гейма.

В първия ден на турнира загубиха от Куба с 1:3, а японците надиграха Бразилия с 3:0.

Двубоят започна равностойно с лек превес на Япония в самото начало. „Самураите“ поведоха с 6:3, но последва равенство 7:7. Серия от три за България доведе до 16:14. Европейците получиха два геймбола и взеха още първия – 25:22.

Втората част се разви аналогично. Нито един от отборите не успяваше да вземе сериозен аванс. Най-дългите серии бяха от по три точки, а последното равенство бе при 16:16. При 21:20 „самураите“ направиха четири поредни успешни отигравания и изравниха резултата.

Япония получи сериозна доза самочувствие, което се видя в началото на третия гейм и поведе рано с 5:1. Резултатът стана 17:10, после 21:13, а краят дойде при 25:18.

В четвъртта част българите демонстрираха характера, който беше необходим. След размяна на точки в началото авансът им стигна до 14:10, като го увеличиха на 17:11. Японците оставиха на опонента си само два геймбола – 24:22. Българите пропуснаха първия, но с втория пратиха мача в тайбрек.

Решителният гейм приличаше в началото си на четирите преди това – оспорвана игра и размяна на точки. България натрупа важна преднина – 8:5. Японският треньор взе таймаут, който му свърши работа. Три поредни точки доведоха до изравняване. Лошата новина за България бе, че дойдоха четвърта и пета. Размяната на успешни атаки не беше в полза на България при резултат 13:10. Япония получи два мачбола и взе още първия – 15:12.

В събота, 23 август, е третият мач на България срещу Колумбия отново в 6:00 часа.