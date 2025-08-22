БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България допусна обрат и отстъпи на Япония след тайбрек на световното първенство за мъже под 21 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Българите допуснаха второ поражение.

България допусна обрат и отстъпи на Япония след тайбрек на световното първенство за мъже под 21 г.
Снимка: Българска федерация по волейбол
Слушай новината

България записа втора загуба на световното първенство по волейбол за мъже под 21 години в Китай. Българите бяха много близо до драматичен успех срещу Япония, но накрая отстъпиха – 2:3 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 12:15) гейма.

В първия ден на турнира загубиха от Куба с 1:3, а японците надиграха Бразилия с 3:0.

Двубоят започна равностойно с лек превес на Япония в самото начало. „Самураите“ поведоха с 6:3, но последва равенство 7:7. Серия от три за България доведе до 16:14. Европейците получиха два геймбола и взеха още първия – 25:22.

Втората част се разви аналогично. Нито един от отборите не успяваше да вземе сериозен аванс. Най-дългите серии бяха от по три точки, а последното равенство бе при 16:16. При 21:20 „самураите“ направиха четири поредни успешни отигравания и изравниха резултата.

Япония получи сериозна доза самочувствие, което се видя в началото на третия гейм и поведе рано с 5:1. Резултатът стана 17:10, после 21:13, а краят дойде при 25:18.

В четвъртта част българите демонстрираха характера, който беше необходим. След размяна на точки в началото авансът им стигна до 14:10, като го увеличиха на 17:11. Японците оставиха на опонента си само два геймбола – 24:22. Българите пропуснаха първия, но с втория пратиха мача в тайбрек.

Решителният гейм приличаше в началото си на четирите преди това – оспорвана игра и размяна на точки. България натрупа важна преднина – 8:5. Японският треньор взе таймаут, който му свърши работа. Три поредни точки доведоха до изравняване. Лошата новина за България бе, че дойдоха четвърта и пета. Размяната на успешни атаки не беше в полза на България при резултат 13:10. Япония получи два мачбола и взе още първия – 15:12.

В събота, 23 август, е третият мач на България срещу Колумбия отново в 6:00 часа.

#Световно първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай 2025 #Български национален отбор по волейбол за мъже до 21

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
4
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Волейбол

Миньор ще участва в новия сезон в НВЛ за жени
Миньор ще участва в новия сезон в НВЛ за жени
Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите Николай Иванов за световните шампионки по волейбол до 19 г.: Те са пример за подражание на младите
Чете се за: 05:02 мин.
БК Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата БК Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата
Чете се за: 02:55 мин.
Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт Атанас Петров: Показахме, че прословутият български дух може да съществува и в колективен спорт
Чете се за: 02:55 мин.
Захари Згуров и Георги Антов започнаха с победа на европейското първенство по плажен волейбол под 20 години Захари Згуров и Георги Антов започнаха с победа на европейското първенство по плажен волейбол под 20 години
Чете се за: 00:32 мин.
Петър Кънев: В България имаме нужда от още 20 или 30 спортни зали с малък капацитет Петър Кънев: В България имаме нужда от още 20 или 30 спортни зали с малък капацитет
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверяват 55 милиона души с американски визи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ