България с шесто място отборно на европейското първенство по спортна стрелба

България зае шесто място в отборното класиране на дисциплината 25 метра пистолет за девойки на европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие, което се провежда в Осиек, Хърватия.

Националният ни тим в състав Николая Раденкова, Зорница Бонева и Магдалина Стаменова записа общ резултат от 1684 точки, с което се нареди сред водещите отбори в дисциплината.

В индивидуалното класиране най-добре от българките се представи Николая Раденкова, която зае 19-о място с актив от 567 точки. Зорница Бонева се нареди 23-а с 563 точки.

Останалите български представителки също записаха участие в надпреварата – Десислава Денева завърши на 38-а позиция, Магдалина Стаменова е 39-а, а Моника Панайотова се класира 46-а.

Представянето на младите български състезателки затвърди присъствието на страната ни сред конкурентоспособните нации в европейската спортна стрелба.