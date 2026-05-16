Весела Лечева ще отбележи Деня на българския спорт в НСА

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще се включи в отбелязването на 17 май – Деня на българския спорт, като посети Националната спортна академия "Васил Левски“ в София.

По покана на ректора на НСА проф. Красимир Петков, който е и заместник-председател на БОК, Лечева ще присъства на откриването на лекоатлетическия турнир "Go! Kids!“ за деца на възраст от 5 до 16 години. Събитието започва в 10:00 часа.

В рамките на програмата тя ще посети и съпътстващи инициативи в кампуса на академията, сред които открит урок по тенис и футболен мач. След това Лечева ще участва в официалното честване на празника в Образователния и олимпийски център.

Денят на българския спорт се отбелязва на 17 май в чест на събития от 1894 година, когато с царски указ в страната пристигат първите швейцарски учители по физическо възпитание, поставили основите на организирания спорт у нас. От 2006 година датата се чества официално по инициатива именно на Весела Лечева.