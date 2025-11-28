БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
България със сериозно присъствие на конгреса на Европейската гимнастика

Страната ни участва с общо шестима кандидати за различни управленски и технически структури.

българия сериозно присъствие конгреса европейската гимнастика
Българската делегация е сред най-силно представените на 31-вия конгрес на Европейската федерация по гимнастика, който започна в Прага. Страната ни участва с общо шестима кандидати за различни управленски и технически структури – едно от най-значимите присъствия в организацията тази година.

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев води родния екип, който вече е в чешката столица за началото на форума. Специален гост на конгреса е президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров.

Най-голям интерес предизвиква кандидатурата на олимпийския вицешампион от Атина 2004 и генерален секретар на федерацията Йордан Йовчев. Той се бори за място в Изпълнителния комитет, където за седем позиции има 19 кандидати.

Силно българско присъствие има и в техническите комисии. Международният съдия и преподавател в НСА „Васил Левски“ Илия Янев е номиниран за член на Техническия комитет по спортна гимнастика, а вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова – съдия от най-висока категория – е кандидат за Контролния орган.

Олимпийската бронзова медалистка от Рио 2016 Християна Тодорова се стреми към втори мандат в Техническия комитет по художествена гимнастика, след успешния период 2022–2025.

България има представители и в спортната аеробика и акробатика. Президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева и международният съдия Даниела Велчева ще се борят за място в съответните технически комисии.

Изборът за ръководните структури на Европейската гимнастика, както и за президент на организацията, ще се проведе в събота, на 29 ноември. За най-високия пост се състезават досегашният ръководител Фарид Гаибов и хърватинът Марио Вукоя.

БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
България е готова да посрещне световното първенство по естетическа групова гимнастика в Самоков
Българската федерация по естетическа групова гимнастика благодари за подкрепата на ММС относно световното в Самоков
Мария Петрова в предаването "Зала на славата"
Над 180 гимнастички участваха в лагера "Бъдещи звезди" за 2026 година
Елизабет Паисиева беше специален гост-лектор на семинар в Рига
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Премиерът инспектира скъсаните диги на "Напоителни системи" в Симитли
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Спор в парламента: Борисов, Мирчев и Василев си размениха остри...
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
