ЗАПАЗЕНИ

България се класира за 1/8-финалите на световния шампионат по волейбол за мъже под 21 г.

Спорт
Българите се наложиха над Бразилия драматичен мач с пет гейма.

Български национален отбор по волейбол за мъже до 21 години
Снимка: Българска федерация по волейбол
България победи Бразилия и се класира за осминафиналите на световното първенство по волейбол за мъже под 21 години в Китай. Българите подчиниха съперника с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25,15:10) гейма.

Двубоят срещу Бразилия беше директен сблъсък кой ще продължи на осминафинал и кой ще играе за разпределение на местата между 17 и 24-о място. Българите започнаха много по-уверено и поведоха с 5:2. Бразилците изравниха с три поредни точки, но европейците отново натрупаха добър аванс – 14:10. До края на гейма България направи две серии от по три поредни успешни разигравания, което донесе и убедителното 25:17.

Втората част беше още по-убедителна. В началото българите дръпнаха с 6:1. В нито един момент не позволиха на бразилците да ги доближат в резултата.

Най-равностойно се разви третата част. В нея Бразилия нямаше какво да губи, а България искаше да реши всичко. Така започна размяна на точки в двете посоки и никой не можеше да вземе сериозен аванс. Във втората част на гейма обаче България се пропука. Бразилия направи три пъти по две поредни точки, което се оказа достатъчно да намали резултата с 25:20.

В четвъртия гейм Бразилия поведе със 7:2, а след това стигна до отчайващото 13:5. Мачът отиваше към тайбрек. Разликата стана двуцифрена при 16:6.

Решителният гейм вече тръгна изцяло за България. След четири поредни точки тимът поведе със 7:3, преди да увеличи аванса – 11:6. Българите се представиха отлично в последните минути и затвориха мача с 15:10.

На осминафинал България ще срещне САЩ. Това ще е петият мач срещу янките през волейболното лято, като вече България четири победи – две за жени под 19 години, една за мъже под 19 години и една за жени под 21 години. Сега американците спечелиха своята група в Китай.

#Световно първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай 2025 #Български национален отбор по волейбол за мъже до 21

