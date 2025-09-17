БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световното първенство ще се провееде от 21 до 30 август 2026г. в град Пловдив в спортна зала „Колодрума“.

България ще бъде домакин на световно първенство по кикбокс за кадети до 19 г. през 2026 година
Днес ръководството на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай официално получи решението на борда на директорите от Световната федерация по кикбокс, с което се дава зелена светлина България да бъде домакин на най-големия форум в този спорт - Световното първенство по кикбокс за кадети до 19 години през 2026 г.

Решението е взето на 14.09.2025г. в гр. Йезоло (Италия) няколко часа след приключването на отчетно-изборното събрание на Европейската федерация, в което участва и президента на конфедерацията ни Галин Димов.

Това е огромно признание за българския кикбокс и е от много важно социално и икономическо значение.

Световното първенство ще се провееде от 21 до 30 август 2026г. в град Пловдив в спортна зала „Колодрума“.

"Уважаеми състезатели, треньори, председатели, рефери, родители, приятели и всички вие, които подкрепяте развитието на нашия спорт. Обръщам се към всички вас, за да ви съобщя една много дълго очаквана новина. България бе избрана да е домакин на Световното първенство по кикбокс за кадети през 2026г. Това не е просто решение на борда на директорите, това е огромно признание в световен мащаб за неуморния труд, който полагате всеки ден за развитието и популяризирането на спорта кикбокс. Това е решение на цялата кикбокс общност, която видя колко много постигнахме заедно и как от един мъничък отбор от 20 човека с минимални резултати за 6 години се превърнахме в световна сила. През 2022 година отново тук в Йезоло стъпихме на върха и станахме отбор номер едно в света и състав почти 5 пъти по-голям от този през 2019 година. Това решение е плод на 6 годишен труд за привличането на нови 54 клуба към федерацията и към днешна дата от 52 да сме общо 106. Благодарение на това към днешна дата имаме паралелка "Кикбокс " в НСА "Васил Левски" и общо 6 паралелки "Кикбокс" в спортните училища в градовете Варна, София, Пловдив, Пазарджик, Бургас и Плевен. За 6 години заедно успяхме да увеличим трениращите в България 4 пъти, дигитализирахме всяко едно наше състезание и увеличихме двойно участниците в държавните първенства и турнирите. В момента сме в "експанзия" и сме длъжни заедно да продължим напред. В Италия на този форум присъстват над 4000 души, които очакват с нетърпение да посетят нашата страна, защото доказахме, че сме и едни от най-добрите организатори на спортни събития. Нека го направим заедно!“, заяви Галин Димов.

В момента страната ни участва с 92 състезатели на Европейското първенство за кадети до 19 г. в гр. Йезоло, където вече излъчи 7 носители на борнзов медал. Останалите българи са във фаза квалификации.

