България U15 отстъпи пред Полша в последния мач на Турнира за развитие на УЕФА

Двубоят се проведе на базата на БФС в Бояна.

България U15
Снимка: Startphoto.bg
Юношеският национален отбор на България по футбол до 15 години загуби с 0:2 от Полша в последния мач на Турнира за развитие на УЕФА, който се проведе на базата на БФС в Бояна. Загубата остави младите "лъвчета" на 3-о място в крайното класиране с 5 точки.

Първи е съставът на Словакия, който в последната си среща надделя над Литва с 5:4 и събра 6. Също със 6 завършва и Полша, но има загуба в прекия двубой със словаците. Тимът на Литва е с една точка, която взе от равенството и последваща загуба след дузпи от България на старта.

Полският тим доминираше сериозно преди почивката и още в 3-ата минута снажният централен нападател Михал Куцала прати топката в мрежата. До 15 минута поляците можеха да водят доста по-убедително, след като на три пъти удариха гредите на българската врата.

В крайна сметка резултатът беше удвоен в 31-ата минута, когато Давид Сулевски получи пас през линиите, измъкна се от българската защита и за втори път изпрати топката в мрежата. След почивката България игра по-силно, но не успя да реализира нито едно от положенията си.

