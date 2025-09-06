

Истинска тенис сензация! Български финал на US Open за юноши е факт – Иван Иванов срещу Александър Василев!

Двамата ни топ таланти стигнаха до мач за титлата в последния турнир от Големия шлем за годината. На Уимбълдън те така и не се засекоха – Василев спря на полуфинал, а Иванов грабна купата.

Сега обаче няма мърдане – 16-годишният варненец, който е №1 в схемата, буквално прелетя над Зангар Нурланули (Казахстан) с 6:1, 6:4 и е на втори пореден финал на Шлема.

А Василев? Трудно начало, но какъв обрат! Братовчедът на Гришо обърна Луис Гуто Мигел (Бразилия) след 2:6, 6:1, 6:0 и си извоюва място срещу своя приятел и съперник.

България вече е на картата на големия тенис – и то с два младежа, които пишат история!





