БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Български финал на US Open за юноши

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази
Иван Иванов, Александър Василев
Снимка: Sergio Llamera ITF
Слушай новината


Истинска тенис сензация! Български финал на US Open за юноши е факт – Иван Иванов срещу Александър Василев!

Двамата ни топ таланти стигнаха до мач за титлата в последния турнир от Големия шлем за годината. На Уимбълдън те така и не се засекоха – Василев спря на полуфинал, а Иванов грабна купата.

Сега обаче няма мърдане – 16-годишният варненец, който е №1 в схемата, буквално прелетя над Зангар Нурланули (Казахстан) с 6:1, 6:4 и е на втори пореден финал на Шлема.

А Василев? Трудно начало, но какъв обрат! Братовчедът на Гришо обърна Луис Гуто Мигел (Бразилия) след 2:6, 6:1, 6:0 и си извоюва място срещу своя приятел и съперник.

България вече е на картата на големия тенис – и то с два младежа, които пишат история!



Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
1
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
3
80-годишен шофьор уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят обвинението за нападението
4
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще променят...
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен след решение на ВАС
5
Булевард "Тодор Каблешков" в София може да бъде довършен...
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте световната квалификация Грузия – България на 7...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Знаете ли че?

Джъстин Бийбър пак изненада феновете си!
Джъстин Бийбър пак изненада феновете си!
Принц Хари се завръща в Англия Принц Хари се завръща в Англия
Чете се за: 00:50 мин.
Годеж за Тейлър и Травис Годеж за Тейлър и Травис
Чете се за: 03:30 мин.
Състезание за автобусни шофьори в Стокхолм Състезание за автобусни шофьори в Стокхолм
Чете се за: 00:27 мин.
Алекс Богданска във Венеция Алекс Богданска във Венеция
Чете се за: 01:10 мин.
Open AI пуска родителски контрол Open AI пуска родителски контрол

Водещи новини

България чества 140-ата годишнина от Съединението
България чества 140-ата годишнина от Съединението
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре Съединението през историята на рода Шилеви от Голямо Конаре
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор Премиерът Росен Желязков: Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ) Ген. Владимир Вазов вече има паметник в София (СНИМКИ)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Вицепрезидентът Илияна Йотова: Да върнем доверието помежду си и в...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново на път за празниците: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тръмп подписа указа за преименуването на Министерството на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Израелската офанзива в Газа: 12-етажна сграда беше срината със земята
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ