Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Атина

Български гражданин на 37 години е бил убит тази нощ пред нощен клуб в предградието Перистери на гръцката столица Атина, съобщиха гръцките медии.

Както съобщава държавната телевизия ЕРТ, инцидентът е станал около 3 часа през нощта, когато мъжът, който е бил в заведението, е излязъл да разговаря с друго лице.

Няколко минути по-късно българинът паднал окървавен, след като бил прободен с нож в коремната област. Той е бил откаран в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от нараняванията си.

Полицията разследва обстоятелствата, при които е извършено нападението.