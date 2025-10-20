БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Български гражданин е бил убит с нож пред нощен клуб в Атина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази

Инцидентът е станал около 3 часа през нощта

световния ден без автомобили една централните улици атина става пешеходна
Слушай новината

Български гражданин на 37 години е бил убит тази нощ пред нощен клуб в предградието Перистери на гръцката столица Атина, съобщиха гръцките медии.

Както съобщава държавната телевизия ЕРТ, инцидентът е станал около 3 часа през нощта, когато мъжът, който е бил в заведението, е излязъл да разговаря с друго лице.

Няколко минути по-късно българинът паднал окървавен, след като бил прободен с нож в коремната област. Той е бил откаран в болница, където въпреки усилията на лекарите е починал от нараняванията си.

Полицията разследва обстоятелствата, при които е извършено нападението.

#убит българин #Атина #Гърция #наръган с нож

Последвайте ни

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
3
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
4
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
5
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Балкани

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция
Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония
Чете се за: 02:25 мин.
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ? Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
Чете се за: 00:55 мин.
Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
Чете се за: 03:02 мин.
Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски
Чете се за: 03:57 мин.
Балонена фиеста в Румъния Балонена фиеста в Румъния
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ