Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
България е на финала на "Евровизия": DARA...
DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

Българският плажен волейбол търси своя път напред с Дарина Киндува и Елеонора Гичева

Спорт
Националната двойка говори за трудностите пред плажния волейбол у нас и нуждата от по-добри условия за развитие

българският плажен волейбол търси своя път напред дарина киндува елеонора гичева
Двете от най-обещаващите имена в българския плажен волейбол, Дарина Киндува и Леонора Гичева, продължават да преследват целите си въпреки трудностите, пред които е изправен спортът у нас.

"Аз съм Дарина Киндува“, "Аз съм Леонора Гичева и сме национална двойка по плажен волейбол“, представят се двете състезателки, които вече имат сериозен опит както на родната, така и на международната сцена.

Гичева съчетава успешно играта в зала и на пясък, като намира допълнителна свобода в плажния вариант на спорта.

"Не мога да кажа, че съм избрала плажния волейбол пред този в зала, тъй като съчетавам и двете. Харесва ми, че в плажния волейбол мога постоянно да докосвам топката и да допринасям повече за играта“, каза тя.

За Киндува плажният волейбол носи повече емоция и отговорност.

"Лично аз го намирам за по-атрактивен от този в залата. Харесва ми, че отборът е от двама души – така носиш по-голяма отговорност, но и винаги имаш подкрепа до себе си“, заяви тя.

И двете вече имат впечатляващи постижения. Гичева се състезава активно от 2022 година и има участия на редица международни турнири, а миналата година печели университетско първенство в САЩ.

"Заминах с пълна стипендия за Щатите и успяхме да спечелим колежанското първенство“, разказа тя.

Киндува пък е двукратна шампионка на България (2024 и 2025), участничка в европейски първенства и квалификации за Олимпийски игри. Въпреки това, тя не крие трудностите:
„В България плажният волейбол е спорт само за около три месеца в годината, което затруднява развитието“, каза тя.

Според двете състезателки условията постепенно се подобряват, но все още не са достатъчни.

"Радваме се, че тази година има осигурен бюджет, което ще помогне за повече участия и по-добри наградни фондове“, заяви Гичева.

Въпреки ясната структура на вътрешния календар – със седем турнира, в които ще участват – липсата на международни състезания остава сериозен проблем.

"Нямаме планирани международни турнири, а те са ключови за развитието и натрупването на опит“, подчерта Киндува.

Най-голямата нужда, според тях, е създаването на условия за целогодишна подготовка.

"Имаме нужда от зала за плажен волейбол, за да можем да се развиваме през цялата година“, каза Киндува, а Гичева допълни:
„След това идва нуждата и от треньор с ясна програма и план, който да ни помогне да стигнем по-високо ниво.“

Въпреки предизвикателствата, двете състезателки остават мотивирани и амбицирани да утвърдят България на картата на световния плажен волейбол.

#Елеонора Гичева #плажен волейбол

