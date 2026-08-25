Българското участие на европейското по бадминтон до 19 години приключи след три загуби

Българското участие на европейското индивидуално първенство по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Татабаня, Унгария, приключи. Последните трима родни представители в надпреварата допуснаха поражения в поредния ден от шампионата.

Поставеният под номер 10 в схемата Теодор Митев се изправи срещу седмия поставен Марио Родригес от Испания. Българинът отстъпи в два гейма - 12:21, 18:21, като срещата продължи 33 минути.

При девойките Елена Попиванова, която беше номер 8 в схемата, срещна туркинята Елифнур Демир. Поставената под номер 11 състезателка от Турция се наложи с 21:14, 21:4 за половин час игра.

Най-оспорваният двубой с българско участие беше този на Георги Рупцов. 11-ият поставен се противопостави на номер 5 в схемата Марти Йоост от Естония и успя да върне интригата след загубен първи гейм.

Рупцов отстъпи с 15:21 в откриващата част, но отговори с 21:14 във втората. Решителният трети гейм също беше равностоен, но естонецът стигна до успех с 21:18 и затвори мача след 49 минути игра.

С отпадането на Митев, Попиванова и Рупцов приключи българското участие на Европейското първенство до 19 години в Татабаня.