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Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в МОК

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Спорт
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Стената на олимпийците вече са намира до кабинета на председателя на МОК Кърсти Ковънтри в Олимпийския дом.

Радослав Янков
Снимка: Пресслужба
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Радослав Янков, който е на посещение в централата на МОК заедно с председателя на БОК Весела Лечева и българска делегация, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Така сноубордистът, който освен четирикратен олимпийски участник, е и член на Изпълнителното бюро на БОК, стана един от малкото българи, които оставят подписа си на стената. Миналата година Лечева го направи, както в качеството си на нов председателя на БОК, така и като двукратен олимпийски медалист.

Стената на олимпийците вече са намира до кабинета на председателя на МОК Кърсти Ковънтри в Олимпийския дом. Преди това олимпийците се подписваха на долния етаж, но там няма нито сантиметър свободно място. На церемонията присъстваха, както членовете на българската делегация и служители на МОК, така и посетители в сградата, за които това е част от тура.

„Изключителна чест беше за мен да съм тук, да се видя с президента Ковънтри. Разтуптя ми се сърцето, защото тя е олимпийски шампион, а вече на такава висока позиция. Прие ни много гостоприемно и имах честта да се подпиша на стената като олимпиец, участвал на четири Игри“, каза Радослав Янков.

„Продължавам напред към следващите Олимпийски игри. За мен беше огромно вълнение. Видях колко спортисти от висок ранг са били тук. Изпитвам благодарност, че бях тук, че ми беше дадена тази възможност и се чувствам привилегирован“, добави Янков.

Радослав Янков коментира и впечатленията си от работните срещи в МОК.

„Научих доста интересни неща. Давам си сметка, че зад големия спорт, олимпийското движение, стоят много хора. А голямата цел е да бъдат защитени атлетите – да се чувстваме добре, да печелим медали, да представяме страната си“, добави Янков.

„За нас като ново ръководство на БОК е изключително важно да имаме силно представителство на спортистите. И на срещите в МОК видяхме, колко е важно те да са част от процеса по взимане на решения. Радвам се, че в нашето Изпълнително бюро има действащ спортист, четирикратен олимпиец, който има желанието да разшири това участие“, каза Весела Лечева.

„Срещите в Лозана бяха много полезни за цялата ни делегация, защото получихме освен подкрепа и много нови идеи. Шегуваме се, че си тръгваме с голямо домашно, което трябва да бъде написано още есента“, коментира още председателят на БОК.

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