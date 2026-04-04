Почина големият композитор Михаил Белчев
Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от Държавното първенство по сноуборд

В надпреварата участие взе и известният френски актьор Уилям Абади.

Радослав Янков
Снимка: БГНЕС
Радослав Янков и Биляна Замфирова спечелиха титлите в паралелния гигантски слалом от откритото Държавното първенство по сноуборд в Банско, което се провежда на Банско.

В големия финал при мъжете Янков от клуб Амер Спортс победи бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров (Юлен).

Трети се нареди Петър Гергьовски (Юлен), който надделя над Чан-ха Юн (Република Корея).

Шести и седми в класирането са съответно Кристиан Георгиев (Юлен) и Георги Караджинов (СК ОТП).

Френският актьор Уилям Абади, който играе в нашумелия сериал “Емили в Париж”, също участва в шампионата, но не премина квалификациите. От един месец той е в Банско на почивка, но също и тренира. Той също участва на Европейската купа в Банско през януари.

При мъжете в надпреварата участваха 47 състезатели от 9 държави.

Златното отличие при жените взе Биляна Замфирова (Юлен), сестра на контузената българска звезда Малена Замфирова.

В неделя, 5 април, в Банско предстои паралелен слалом за мъже и жени.

#Биляна Замфирова #Държавно първенство по сноуборд #Радослав Янков

