Баскетболните национали до 14 г. отпътуваха за турнир в Словени градец

Българският национален отбор за момчета до 14 години потегли за Словени градец, където ще участват на силния турнир “I Feel Slovenia Ball”. Баскетболистите на Петьо Колев и Венцислав Костов бяха на лагер в Белоградчик, а тази вечер тръгнаха за словенския град, като надпреварата ще се състои от 12 до 17 август.

В турнира участие ще вземат общо осем отбора. Българите се намират в група А, като там ще срещнат Хърватия, Словакия и Словения. Българските национали ще стартират с мач срещу хърватите в на 13 август (сряда) от 14:00 часа. На следващия ден ще срещнат домакините на турнира от 20:45 часа, а на 15-и е последният мач със словаците от 14:00 часа.