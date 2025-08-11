БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Баскетболните национали до 14 г. отпътуваха за турнир в Словени градец

Турнитът ще се състои от 12 до 17 август.

Български национален отбор по баскетбол за момчета до 14 години
Снимка: Българска федерация по баскетбол
Българският национален отбор за момчета до 14 години потегли за Словени градец, където ще участват на силния турнир “I Feel Slovenia Ball”. Баскетболистите на Петьо Колев и Венцислав Костов бяха на лагер в Белоградчик, а тази вечер тръгнаха за словенския град, като надпреварата ще се състои от 12 до 17 август.

В турнира участие ще вземат общо осем отбора. Българите се намират в група А, като там ще срещнат Хърватия, Словакия и Словения. Българските национали ще стартират с мач срещу хърватите в на 13 август (сряда) от 14:00 часа. На следващия ден ще срещнат домакините на турнира от 20:45 часа, а на 15-и е последният мач със словаците от 14:00 часа.

