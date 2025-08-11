Баскетболните национали до 14 г. отпътуваха за турнир в Словени градец

Турнитът ще се състои от 12 до 17 август.
Българският национален отбор за момчета до 14 години потегли за Словени градец, където ще участват на силния турнир “I Feel Slovenia Ball”. Баскетболистите на Петьо Колев и Венцислав Костов бяха на лагер в Белоградчик, а тази вечер тръгнаха за словенския град, като надпреварата ще се състои от 12 до 17 август.
В турнира участие ще вземат общо осем отбора. Българите се намират в група А, като там ще срещнат Хърватия, Словакия и Словения. Българските национали ще стартират с мач срещу хърватите в на 13 август (сряда) от 14:00 часа. На следващия ден ще срещнат домакините на турнира от 20:45 часа, а на 15-и е последният мач със словаците от 14:00 часа.