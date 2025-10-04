Баскетболният Левски започва кампанията си в НБЛ само с едно ново попълнение

Левски ще стартира сезона само с едно ново попълнение в редиците си. „Сините“ се подсилват с Владимир Нанкински.

Крилото вече има картотека и ще започне 2025/2026 със столичния тим, но не се изключва възможността да остане до края на сезона. Той стартира подготовка с отбора в края на август и взе участие в контролите, като още тогава стана ясно, че има шанс да облече екипа на „сините“, макар че изчакваше трансфер в чужбина.

„Владимир Нанкинси започва сезона с нас, смятам, че трябва да му се даде шанс. Вярвам, че в към момента още е притеснен, но всички случаи е младо момче. В българския баскетбол трябва да се грижим за всички за млади момчета, които могат да останат в България по някакъв начин, а не да отиват зад граница, за да играят в трета или четвърта лига. Трудно му е, но от него зависи, смятам, че има потенциал и няма причина да не изкара сезона. Ние сме отбор, който има огромното предимство да няма напрежение и моето желание през този сезон е всички млади играчи да напреднат. Никой не може да спре един играч да се развива. По-вероятно е да остане за целия сезон, искам да бъде мотивиран през цялото време да се бори за своето присъствие. Левски е най-доброто място за него, където би трябвало да се прояви търпение. Има много неща, които трябва да прибави, но и физика, което е достатъчно основание да вярвам, че ако добави и индивидуална работа, за да напредне, всичко при него ще се случи“, заяви старши треньорът Константин Папазов.

Нанкински започна миналия сезон във втория отбор на Сайънс Сити Йена, но впоследствие се раздели с германците и довърши 2024/2025 в Енигма Фойеверк. Той приключи с по 10.7 точки, 5.7 борби и 1.6 асистенции за 7 мача в ББЛ А група.

Досега 21-годишният играч бе част от ЦСКА и втория отбор на „армейците“. 197-сантиметровият баскетболист има период и в италианския Скуоа ди Баскет Лече. С „червените“ има бронз в родния елит и сребро за Купата на България.

Левски ще започне кампанията си в НБЛ утре (неделя), когато ще гостува на Спартак Плевен. Мачът от първия кръг ще стартира от 13:00 часа в зала "Балканстрой".