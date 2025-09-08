БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експеримент на БНТ: Какво се случва при удар с 200 км/час ?
Баскетболният Локомотив Пд привлече четвърти чужденец

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Крилото има опит в първенствата на Португалия и Република Северна Македония.

Шоу Андерсън
Снимка: Instagram / Shaw Anderson
Локомотив Пловдив напомни за себе си и в началото на новата седмица. „Черно-белите“, които се подготвят за дебют в НБЛ, привлякоха в редиците си четвърти чужденец, което е и десетото ново лятно попълнение. В състава на „смърфовете“ ще играе Шоу Андерсън, обявиха тази вечер официално от клуба. Американецът и Локомотив ще си сътрудничат за предстоящия сезон.

Крилото дава старт на 2024/2025 в Келуш и оставя добри впечатления, но се задържа при португалците до началото на настоящата календарна година. Впоследствие той става част от Тиквеш в първите дни на март, доигравайки сезона при северномакедонците. Андерсън записа средно по 9.1 точки, 2.2 борби и 1.4 асистенции за 11 мача в португалския елит, а в западната ни съседка приключва с по 14.5 точки, 4.9 овладени под двата ринга топки и 1.4 завършващи паса за 10 срещи.

24-годишният баскетболист се подвизава в Сиатъл Пасифик Юнивърсити от 2019 до 2024 година. 198-сантиметровият стрелец оставя сериозна следа в университета, превръщайки се в най-резултатния състезател на програмата.

#Шоу Андерсън #НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив

