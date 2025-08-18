БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Баскетболният отбор на Черно море Тича запазва в състава си своя лидер Николай Стоянов

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
През изминалия сезон капитанът изигра 37 мача, като отбеляза средно на двубой по 13,6 точки.

николай стоянов днк черно море бори всеки трофей
Капитанът на Черно море Тича остава в отбора и за новия сезон, съобщават от варненския клуб.

През миналия сезон играчът бе избран за MVP в турнира за Купата на България, в който „моряците“ триумфираха. Освен това варненци завършиха първенството със сребърните медали.

През изминалия сезон капитанът изигра 37 мача, като записа средно на двубой по 13,6 точки, спечели по 4,9 борби и направи по 2,4 асистенции.

От Черно море Тича отбелязват, че Николай Стоянов е лидер по сърце, боец на паркета, капитан по рождение.

„Варна стои зад теб. Отборът тръгва в битка – и капитанът го води! Нов сезон. Нова енергия. Същата страст“, написаха от клуба в профила си в социалните мрежи.

Още от: Български баскетбол

20-годишният гард Мирослав Лилов е поредното ново попълнение в редиците на Локомотив Пд
20-годишният гард Мирослав Лилов е поредното ново попълнение в редиците на Локомотив Пд
Баскетболният национал Димитър Димитров се завръща в Балкан Баскетболният национал Димитър Димитров се завръща в Балкан
Чете се за: 01:12 мин.
Пини Гершон и Александър Везенков са специални гости на баскетболен камп в Ботевград Пини Гершон и Александър Везенков са специални гости на баскетболен камп в Ботевград
Чете се за: 00:55 мин.
Двама български национали до 16 г. попаднаха сред най-добрите в индивидуалните класации на Евробаскет Двама български национали до 16 г. попаднаха сред най-добрите в индивидуалните класации на Евробаскет
Чете се за: 01:35 мин.
България научи съперниците си за европейското първенство по баскетбол на колички България научи съперниците си за европейското първенство по баскетбол на колички
Чете се за: 00:45 мин.
Националите до 14 г. допуснаха загуба от Австрия в последния си мач от турнира в Словения Националите до 14 г. допуснаха загуба от Австрия в последния си мач от турнира в Словения
Чете се за: 01:07 мин.

