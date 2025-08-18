Баскетболният отбор на Черно море Тича запазва в състава си своя лидер Николай Стоянов

Капитанът на Черно море Тича остава в отбора и за новия сезон, съобщават от варненския клуб.

През миналия сезон играчът бе избран за MVP в турнира за Купата на България, в който „моряците“ триумфираха. Освен това варненци завършиха първенството със сребърните медали.

През изминалия сезон капитанът изигра 37 мача, като записа средно на двубой по 13,6 точки, спечели по 4,9 борби и направи по 2,4 асистенции.

От Черно море Тича отбелязват, че Николай Стоянов е лидер по сърце, боец на паркета, капитан по рождение.

„Варна стои зад теб. Отборът тръгва в битка – и капитанът го води! Нов сезон. Нова енергия. Същата страст“, написаха от клуба в профила си в социалните мрежи.