Белгия, Уелс и Румъния завършиха световните квалификации с победи, като отбелязаха по седем гола

Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Белгия се класира на Мондиала, Уелс ще играе бараж, докато Румъния обърна Сан Марино в мач без голямо значение.

Белгия
Снимка: БТА
Отборите на Белгия, Уелс и Румъния завършиха световните квалификации с победи, като всеки един от отборите отбеляза по 7 гола в последните си мачове.

Белгия се наложи в Брюксел със 7:0 над Лихтенщайн и ще играе на световното първенство като победител в група "J" с 18 точки. Жереми Доку и Шарл де Кетеларе вкараха по два гола за успеха на "червените дяволи", а по веднъж се разписаха Ханс Ванакен, Брандън Мехеле и Алексис Салемакерс.

В друг мач от групата Уелс се наложи със 7:1 над Република Северна Македония в Кардиф в битка за второто място.

Хари Уилсън от дузпа и Дейвид Брукс дадоха аванс от 2:0 на "драконите" до 21-вата минута, но в 23-ата Боян Миовски върна едно попадение за Република Северна Македония.

Зрелищен гол на Бренън Джонсън възстанови преднината от два гола на Уелс до края на първото полувреме, а през второто Дан Джеймс, Хари Уилсън още на два пъти и Нейтън Броудхед оформиха втората най-тежка загуба в историята на националния отбор на западните ни съседи.

Уелс заема второто място в групата с 16 точки, пред Република Северна Македония с 13, но и двата отбора ще продължат в плейофите за световното първенство през пролетта.

В мач от група "H", който бе без особено значение, Румъния обърна аутсайдера Сан Марино и го победи със 7:1.

Гостите поведоха с гол на Николас Джакопети във втората минута, но равенството бе факт след автогол на Данте Роси. Щефан Баярам донесе обрата на румънците, а Денис Ман също записа името си сред голмайсторите преди почивката. След паузата Джакомо Валентини също си отбеляза автогол, а за победителите точни бяха резервата Янис Хаджи, Андрей Рациу и появилият се от резервната скамейка Луис Мунтеану от дузпа.

Австрия спечели групата си с 19 точки, с две повече от Босна, които ще играят в плейофите. Румъния е на трето място с 13 пункта, пред Кипър с 8 и Сан Марино без актив.

