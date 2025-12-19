Бившият селекционер на Норвегия, Дания и Исландия Оге Харейде почина на 72-годишна възраст

Бившият норвежки защитник и треньор Оге Харейде почина на 72-годишна възраст, съобщиха от семейството му. В последните години той се бореше с рак на мозъка.

Като футболист Харейде печели трофеи с някои от най-големите скандинавски отбори, като Малмьо, Розенборг и Брьондби.

Като селекционер класира националния тим на Дания на осминафиналите на световното първенство през 2018 в Русия, като на този етап тимът отпадна след изпълнение на дузпи от бъдещия финалист Хърватия.

Харейде е бивш защитник на Манчестър Сити (1981-1982) и Норич (1982-1984). Норвежецът е бил още селекционер на Норвегия от 2003 до 2008 и Исландия между 2023 и 2024 година.



