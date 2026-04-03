Бербатов с идеи как да се насърчава инвестирането в спорта

Идеите му бяха обсъдени на среща със служебния министър на финансите Георги Клисурски.

георги клисурски димитър бербатов обсъдиха данъчни стимули подкрепа спорта
Снимка: пресслужба МФ
Съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по спортните въпроси Димитър Бербатов предложи пакет от мерки за насърчаване на инвестициите в спорта чрез данъчни облекчения за бизнеса. Идеите му бяха обсъдени на среща със служебния министър на финансите Георги Клисурски. Най-сериозен стимул се предвижда за инвестиции в детско-юношески школи, където облекчението може да достигне до 35 на 100.

Уважаеми спортисти, треньори, спортни деятели и инвеститори, Днес правим най-важната крачка към реалната финансова независимост на българския спорт. След серия от конструктивни разговори с Министерството на финансите и представените от мен идеи за данъчни облекчения при инвестиции в спорта, имам удоволствието да обявя: Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане) вече е официално качен за 30-дневно обществено обсъждане! Какво означава това за българския спорт?

Чрез въвеждането на нови данъчни кредити бизнесът ще може да инвестира директно в спорта, заобикаляйки тежката и бавна администрация.Нива на данъчно облекчение (10% - 35%): Детско-юношески школи, масов спорт и инфраструктурни подобрения (35%): Това е нашият "Ударен център". Най-високият стимул е насочен към бъдещето - нашите деца и модернизацията на спортните бази. Национален престиж (20%): За големите компании, които искат да свържат бранда си с националния флаг и олимпийската подготовка.* Професионален спорт (10%): За директна подкрепа на професионалните спортни клубове.

Защо е необходимо сега? Анализите показват ясна липса на достатъчно финансиране в българския спорт и критични данни, които не търпят отлагане:

1. Масово отпадане: 41.8% от децата спират да спортуват при прехода към средно образование, основно поради липса на средства и достъпна база.
2. Здравен риск: Едва 46.8% от спортните организации разполагат с бюджет за специализирана медицинска грижа и възстановяване на атлетите.
3. Липса на приходи: 92.5% от българския спорт не генерира реални приходи от реклама, което прави частните инвестиции чрез данъчни облекчения основен път за оцеляване.

Принцип на строг контрол

Този законопроект не е "празен чек". Той е договор между бизнеса, държавата и обществото. За да се гарантира, че всяко евро достига по предназначение, законопроектът предвижда безкомпромисен механизъм за отчетност върху всички нива на инвестиция (10% | 20% | 35%).

Всяка инвестиция, насочена към спорта, трябва да бъде обект на строг държавен и обществен контрол чрез нови методи за верификация на дейността и прозрачно разходване на средствата. Целта е пълно изсветляване на сектора - инвестицията трябва да отива в залата, при треньора и при детето, а не да потъва в административни лабиринти.

Скъпи приятели,

Процедурата е задействана. Следващите 30 дни са решаващи. Това е времето, в което спортната общественост трябва да покаже своята единност и подкрепа. Този законопроект не е просто документ - той е инвестиция в здравето на нацията. Нека върнем спорта там, където му е мястото - в сърцето на България!“, написа Димитър Бербатов в социалните мрежи.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
4
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Празнуваме Цветница!
5
Празнуваме Цветница!
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
6
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Спортни новини 05.04.2026 г., 20:45 ч.
Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро
Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже Локомотив Горна Оряховица спечели Купата на България по хандбал за мъже
Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево Триумф за Деян Михайлов на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево
Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан Сребро и два бронза за кадетите ни по джудо в Азербайджан
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението Православният свят отбелязва Цветница – празник на вярата, надеждата и смирението
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ Експлозиви са открити край "Турски поток" в Сърбия, прекъсване би оставило Унгария без газ
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Католиците у нас празнуват Великден
Под тонове пръст и боклуци: Последното езеро от "Натура...
