Бербатов с идеи как да се насърчава инвестирането в спорта

Съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по спортните въпроси Димитър Бербатов предложи пакет от мерки за насърчаване на инвестициите в спорта чрез данъчни облекчения за бизнеса. Идеите му бяха обсъдени на среща със служебния министър на финансите Георги Клисурски. Най-сериозен стимул се предвижда за инвестиции в детско-юношески школи, където облекчението може да достигне до 35 на 100.

„Уважаеми спортисти, треньори, спортни деятели и инвеститори, Днес правим най-важната крачка към реалната финансова независимост на българския спорт. След серия от конструктивни разговори с Министерството на финансите и представените от мен идеи за данъчни облекчения при инвестиции в спорта, имам удоволствието да обявя: Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане) вече е официално качен за 30-дневно обществено обсъждане! Какво означава това за българския спорт?

Чрез въвеждането на нови данъчни кредити бизнесът ще може да инвестира директно в спорта, заобикаляйки тежката и бавна администрация.Нива на данъчно облекчение (10% - 35%): Детско-юношески школи, масов спорт и инфраструктурни подобрения (35%): Това е нашият "Ударен център". Най-високият стимул е насочен към бъдещето - нашите деца и модернизацията на спортните бази. Национален престиж (20%): За големите компании, които искат да свържат бранда си с националния флаг и олимпийската подготовка.* Професионален спорт (10%): За директна подкрепа на професионалните спортни клубове.

Защо е необходимо сега? Анализите показват ясна липса на достатъчно финансиране в българския спорт и критични данни, които не търпят отлагане:

1. Масово отпадане: 41.8% от децата спират да спортуват при прехода към средно образование, основно поради липса на средства и достъпна база.

2. Здравен риск: Едва 46.8% от спортните организации разполагат с бюджет за специализирана медицинска грижа и възстановяване на атлетите.

3. Липса на приходи: 92.5% от българския спорт не генерира реални приходи от реклама, което прави частните инвестиции чрез данъчни облекчения основен път за оцеляване.

Принцип на строг контрол

Този законопроект не е "празен чек". Той е договор между бизнеса, държавата и обществото. За да се гарантира, че всяко евро достига по предназначение, законопроектът предвижда безкомпромисен механизъм за отчетност върху всички нива на инвестиция (10% | 20% | 35%).

Всяка инвестиция, насочена към спорта, трябва да бъде обект на строг държавен и обществен контрол чрез нови методи за верификация на дейността и прозрачно разходване на средствата. Целта е пълно изсветляване на сектора - инвестицията трябва да отива в залата, при треньора и при детето, а не да потъва в административни лабиринти.

Скъпи приятели,

Процедурата е задействана. Следващите 30 дни са решаващи. Това е времето, в което спортната общественост трябва да покаже своята единност и подкрепа. Този законопроект не е просто документ - той е инвестиция в здравето на нацията. Нека върнем спорта там, където му е мястото - в сърцето на България!“, написа Димитър Бербатов в социалните мрежи.