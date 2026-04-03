Бербатов с идеи как да се насърчава инвестирането в спорта

Идеите му бяха обсъдени на среща със служебния министър на финансите Георги Клисурски.
Съветникът на служебния премиер Андрей Гюров по спортните въпроси Димитър Бербатов предложи пакет от мерки за насърчаване на инвестициите в спорта чрез данъчни облекчения за бизнеса. Идеите му бяха обсъдени на среща със служебния министър на финансите Георги Клисурски. Най-сериозен стимул се предвижда за инвестиции в детско-юношески школи, където облекчението може да достигне до 35 на 100.
„Уважаеми спортисти, треньори, спортни деятели и инвеститори, Днес правим най-важната крачка към реалната финансова независимост на българския спорт. След серия от конструктивни разговори с Министерството на финансите и представените от мен идеи за данъчни облекчения при инвестиции в спорта, имам удоволствието да обявя: Законопроектът за изменение и допълнение на ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане) вече е официално качен за 30-дневно обществено обсъждане! Какво означава това за българския спорт?
Чрез въвеждането на нови данъчни кредити бизнесът ще може да инвестира директно в спорта, заобикаляйки тежката и бавна администрация.Нива на данъчно облекчение (10% - 35%): Детско-юношески школи, масов спорт и инфраструктурни подобрения (35%): Това е нашият "Ударен център". Най-високият стимул е насочен към бъдещето - нашите деца и модернизацията на спортните бази. Национален престиж (20%): За големите компании, които искат да свържат бранда си с националния флаг и олимпийската подготовка.* Професионален спорт (10%): За директна подкрепа на професионалните спортни клубове.
Защо е необходимо сега? Анализите показват ясна липса на достатъчно финансиране в българския спорт и критични данни, които не търпят отлагане:
1. Масово отпадане: 41.8% от децата спират да спортуват при прехода към средно образование, основно поради липса на средства и достъпна база.
2. Здравен риск: Едва 46.8% от спортните организации разполагат с бюджет за специализирана медицинска грижа и възстановяване на атлетите.
3. Липса на приходи: 92.5% от българския спорт не генерира реални приходи от реклама, което прави частните инвестиции чрез данъчни облекчения основен път за оцеляване.
Принцип на строг контрол
Този законопроект не е "празен чек". Той е договор между бизнеса, държавата и обществото. За да се гарантира, че всяко евро достига по предназначение, законопроектът предвижда безкомпромисен механизъм за отчетност върху всички нива на инвестиция (10% | 20% | 35%).
Всяка инвестиция, насочена към спорта, трябва да бъде обект на строг държавен и обществен контрол чрез нови методи за верификация на дейността и прозрачно разходване на средствата. Целта е пълно изсветляване на сектора - инвестицията трябва да отива в залата, при треньора и при детето, а не да потъва в административни лабиринти.
Скъпи приятели,
Процедурата е задействана. Следващите 30 дни са решаващи. Това е времето, в което спортната общественост трябва да покаже своята единност и подкрепа. Този законопроект не е просто документ - той е инвестиция в здравето на нацията. Нека върнем спорта там, където му е мястото - в сърцето на България!“, написа Димитър Бербатов в социалните мрежи.