Бившият национал Тома Йортел се завръща във Франция, ще играе за АСВЕЛ

36-годишният гард Тома Юртел подписа едногодишен договор с френския АСВЕЛ.

Французинът се завръща в баскетболния елит на Франция, като този път ще играе за клуба на Тони Паркър, където вече прекара няколко месеца през 2021 г.

Гардът бе изключен от френския национален отбор след като през 2022 г. реши да продължи кариерата си в руската лига и по-конкретно в отбора на Зенит.

"Беше слух, сега е официално! Този четвъртък следобед баскетболният клуб Асвел официално подписа договор с гарда Томас Йортел за сезон 2025/2026“, заяви клубът на Тони Паркър в прессъобщение.

„Той ще донесе своя опит на игрището, особено способността си да изгражда и създава положения, както и европейския си опит, след като е прекарал повече от десет сезона в Евролигата“, написа още легендата на Франция.

Новината беше посрещната с ентусиазъм от феновете на АСВЕЛ. Определян като "ужасното дете" на френския баскетбол, той прекара няколко месеца във Вильорбан в края на сезон 2021. Юртел изигра важна роля за победата на отбора в Купата на Франция и френското първенство.

След два сезона в Зенит Санкт Петербург между 2022 и 2024 г. и след това в Китай и Ла Коруня, Испания, Йортел се завръща във френското първенство и в клуб, който познава добре. Докато играеше за Шънджън, той постигна средно по 18,2 точки и 8,5 асистенции в 10 срещи. В испанската лига с отбора на Ла Коруня, плеймейкърът направи 8 мача и реализира средно по 12,9 точки и 9 асистенции преди контузия и операция на менискуса да сложи край на сезона му.

Йортел, който има 99 мача за тима на "сините" прекара 11 сезона общо в Евролигата, преди да премине в Санкт Петербург през 2022 г.

В 253 мача в европейския турнир с Баскония, Анадолу Ефес, Барселона и Реал Мадрид, Тома Йортел е постигнал средно по 9,6 точки, 2,1 борби и 5,3 асистенции.

Французинът е на 7-мо място по асистенции в Евролигата и на 40-то в класацията по отбелязани точки в историята на Евролигата.