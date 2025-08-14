БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бившият национал Тома Йортел се завръща във Франция, ще играе за АСВЕЛ

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Европейският шампион от 2013 г. с тима на Франция се завръща в Евролигата, където прекара 11 сезона преди да премине в Санкт Петербург през 2022 г.

завръщане дома френският гард тома юртел разтрогна китайския отбор очаква играе отново евролигата
Слушай новината

36-годишният гард Тома Юртел подписа едногодишен договор с френския АСВЕЛ.

Французинът се завръща в баскетболния елит на Франция, като този път ще играе за клуба на Тони Паркър, където вече прекара няколко месеца през 2021 г.

Гардът бе изключен от френския национален отбор след като през 2022 г. реши да продължи кариерата си в руската лига и по-конкретно в отбора на Зенит.

"Беше слух, сега е официално! Този четвъртък следобед баскетболният клуб Асвел официално подписа договор с гарда Томас Йортел за сезон 2025/2026“, заяви клубът на Тони Паркър в прессъобщение.

„Той ще донесе своя опит на игрището, особено способността си да изгражда и създава положения, както и европейския си опит, след като е прекарал повече от десет сезона в Евролигата“, написа още легендата на Франция.

Новината беше посрещната с ентусиазъм от феновете на АСВЕЛ. Определян като "ужасното дете" на френския баскетбол, той прекара няколко месеца във Вильорбан в края на сезон 2021. Юртел изигра важна роля за победата на отбора в Купата на Франция и френското първенство.

След два сезона в Зенит Санкт Петербург между 2022 и 2024 г. и след това в Китай и Ла Коруня, Испания, Йортел се завръща във френското първенство и в клуб, който познава добре. Докато играеше за Шънджън, той постигна средно по 18,2 точки и 8,5 асистенции в 10 срещи. В испанската лига с отбора на Ла Коруня, плеймейкърът направи 8 мача и реализира средно по 12,9 точки и 9 асистенции преди контузия и операция на менискуса да сложи край на сезона му.

Йортел, който има 99 мача за тима на "сините" прекара 11 сезона общо в Евролигата, преди да премине в Санкт Петербург през 2022 г.

В 253 мача в европейския турнир с Баскония, Анадолу Ефес, Барселона и Реал Мадрид, Тома Йортел е постигнал средно по 9,6 точки, 2,1 борби и 5,3 асистенции.

Французинът е на 7-мо място по асистенции в Евролигата и на 40-то в класацията по отбелязани точки в историята на Евролигата.

#Тома Юртел #БК АСВЕЛ Вильорбан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
2
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
3
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
4
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
5
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
6
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Европейски баскетбол

Промени в състава на националния тим на България по баскетбол
Промени в състава на националния тим на България по баскетбол
Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации Австрия отказа Нидерландия в групата на България в световните квалификации
Чете се за: 01:22 мин.
Баскетболен национал до 16 г. сред претендентите за MVP на европейското в Скопие Баскетболен национал до 16 г. сред претендентите за MVP на европейското в Скопие
Чете се за: 00:55 мин.
Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие Баскетболните национали до 16 г. срещу Исландия в следващата фаза на европейското в Скопие
Чете се за: 01:00 мин.
Алекс Симеонов ще защитава цветовете на баскетболния Балкан Алекс Симеонов ще защитава цветовете на баскетболния Балкан
Чете се за: 03:17 мин.
Баскетболистката Янина Тодорова се отправя в посока Италия Баскетболистката Янина Тодорова се отправя в посока Италия
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента 30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се увеличи още през есента
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка Тръмп: Путин изглежда е готов на сделка
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
КЕВР започва проверка във всички областни ВиК дружества
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Все още не е потушен напълно пожарът в Пирин
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ